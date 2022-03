Kinder als Versuchskaninchen? In Amerikas Schulen tobt der Kulturkampf

Konflikte um den richtigen Weg in der Bildung sind in Amerikas Schulen nichts Neues. Seit dem Vorantreiben der „Kritischen Rassentheorie“ nimmt die Intensität zu.

Schulratssitzungen, einst langweilige Angelegenheiten, haben sich in den Vereinigten Staaten zu einem politischen Kräftemessen entwickelt. Eltern in unterschiedlichen Bundesstaaten sind mit der Schulpolitik zunehmend unzufrieden. Wegen der Corona-Maßnahmen gab es weniger Berührungspunkte zwischen den Eltern und den Schulgremien – dies hätten manche Schulbehörden ausgenutzt, um die kritische Rassentheorie voranzutreiben und den Lehrplan drastisch zu verändern, sagen sie.

„Die Critical Race Theory [„kritische Rassentheorie“] ist ein interdisziplinärer Theorieansatz, der davon ausgeht, dass Rassismus keine Ausnahmeerscheinung, sondern ein strukturell verankerter Teil der gesellschaftlichen Ordnung ist“, schreibt die „Tagesschau“. Sie sei eine wissenschaftliche Theorie. Die konservativen Kräfte hätten daraus einen politischen Kampf in den USA gemacht.

Warnende Stimmen sehen darin eher ein typisches Konzept des Klassenkampfes aus dem Marxismus – wobei zwei Gesellschaftsklassen gegeneinander ausgespielt werden, um sie so unter Kontrolle zu bringen und über sie zu herrschen.

Die Wähler in San Francisco haben nun drei Mitglieder des Schulausschusses abgewählt – ein Sieg für die Eltern, die über die Prioritäten des Bezirks während der Pandemie verärgert waren.

Ihre Hauptkritik: Die Schulbehörde hat sich in der Pandemie-Zeit kein Konzept für die Öffnung der Schulen entwickelt. Stattdessen hätten sie Sitzungen zur Umbenennung von Schulen abgehalten, so „Fox News“. Die Schulbehörde wollte 44 Schulen umbenennen, die Namen einiger historischer Persönlichkeiten tragen, darunter Abraham Lincoln.

Bemerkenswert ist, dass die Eltern die Absetzung der Mitglieder in der Hochburg der Demokratischen Partei – San Francisco – erreicht haben. Die entschiedene Ablehnung der Politik der Schulbehörde deutet auf eine tiefe Unzufriedenheit hin.

„Sie benutzen Kinder als Versuchspersonen für ihre sozialen Experimente, ohne selbst irgendwelche Konsequenzen zu tragen“, sagte Rob Kutner, Vater und Organisator einer Petition für die Absetzung, gegenüber „Fox News“. „Es ist ein Albtraum. Ich kenne niemanden, der die Handlungen der Schulbehörde unterstützt.“

„Es sind die Menschen, die sich in San Francisco erheben und sagen, dass es inakzeptabel ist, die Verantwortung für die Bildung unserer Kinder aufzugeben“, sagte Siva Raj zu „Economist“. Der Familienvater sah den Tribut, den seine Kinder für das Fernlernen in der Pandemie zahlen mussten. „Unsere Kinder fielen immer weiter zurück“, sagte er.

Weder Gespräche mit der Schulbehörde noch Petitionen oder Proteste schienen etwas zu bewirken. Im Februar begannen Raj und seine Lebensgefährtin Autumn Looijen, Unterschriften für die Absetzung zu sammeln.

Das Ergebnis: Die drei Mitglieder des Schulausschusses – Alison Collins, Gabriela López und Faauuga Moliga – wurden am 15. Februar abgesetzt. Es ist die erste erfolgreiche Abberufungskampagne in San Francisco seit 1914.

Die Verfechter der kritischen Rassentheorie versuchten vergeblich, die Abberufung als rechte Machtübernahme darzustellen, so Looijen. „Dies war eine Revolution der Kompetenz“, sagte sie. Und es sei eine Warnung an die Radikalen in den Schulbehörden in ganz Amerika.

Nach der Abberufung beschuldigte die abgewählte Gabriela López diejenigen, die für ihre Absetzung stimmten, mit „weißen Rassisten“ verbündet zu sein.

So if you fight for racial justice, this is the consequence. Don’t be mistaken, white supremacists are enjoying this. And the support of the recall is aligned with this. pic.twitter.com/HsYtQjvVeh

— Gabriela López 🇲🇽 (@lopez4schools) February 17, 2022