Mehrere Corona-Demos nach Verbot von Großkundgebung am Samstag – Livestream ab 13 Uhr

Demos in Wien

Am Samstag, 16. Januar, werden mehrere Demonstrationen in Wien stattfinden. Die Polizei will zur Wahrung des Demonstrationsrechts ein Aufeinandertreffen von Corona-Demonstranten mit Mitgliedern der radikalen Linken verhindern und hat eine „ausreichende Anzahl von Einsatzkräften“ vorbereitet.

In Wien wurde für Samstag, 16. Januar, eine Großdemo am Heldenplatz gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung beantragt und von den Behörden verboten.

Daraufhin wurden mehrere kleinere Demonstrationen angemeldet. Ebenso soll es eine Gegendemo geben. Die Epoch Times wird live von den Ereignissen in Österreichs Hauptstadt berichten.

Mehrere Corona-Demos

Wie der österreichische „Kurier“ berichtet, beginnt die größte der Corona-Demos unter dem Titel „Corona und die Wirtschaftsfolgen“ ab 14 Uhr auf dem Heldenplatz. Bis zu 20.000 Teilnehmer wurden angemeldet.

Zuvor soll ab 13 Uhr ein Demonstrationszug vom Heldenplatz den Ring in Fahrtrichtung und zurück zum Heldenplatz entlangziehen.

Am angrenzenden Maria-Theresien-Platz ist eine ganztägige Standkundgebung geplant.

Zudem wurden mehrere einzelne kleine Märsche vom Stadtrand in die Innenstadt angekündigt.

Linke Gegendemo

Ebenso wurde auch eine Gegendemonstration mit 300 gemeldeten Teilnehmern angemeldet – gegen sogenannte Verschwörungstheorien. Laut „Kurier“ soll der „Marsch von linken Aktivisten“, organisiert von der „Plattform Radikale Linke“ vom Kohlmarkt über den Michaelaplatz bis zum Josef-Meinrad-Platz führen, direkt am Heldenplatz vorbei (siehe Karte).

Die Polizei kündigte eine „ausreichende Anzahl von Einsatzkräften“ an, um „den ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Kundgebungen zu gewährleisten und das Zusammentreffen von Demonstrationsteilnehmern mit Konfliktpotenzial zu verhindern“, versprach Polizeisprecher Markus Dittrich. (sm)