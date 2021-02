Video: Großdemo in Wien gegen staatliche Corona-Politik

Demonstranten schwenken österreichische Flaggen, um gegen die Corona-Politik der Regierung Österreichs zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus am 13. Februar 2021 in Wien zu protestieren. Foto: HERBERT PFARRHOFER / APA / AFP über Getty Images

In Wien sind am Samstag, den 13.02, Bürger auf der Straße um in Form einer Großdemonstration gegen die staatliche Corona-Politik zu protestieren. Bereits vor zwei Wochen fand in der österreichischen Hauptstadt eine Großversammlung statt, an der, obwohl sie offiziell verboten wurde, 10.000 Menschen teilnahmen.

Diesmal ist der Treffpunkt am Karlsplatz/Resselpark. Die Versammlung findet unter dem Motto: „Demonstration für die Freiheit unserer Kinder“ statt und soll einen Marsch über den Ring beinhalten.

(er)

