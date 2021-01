Mann aus Illinois angeklagt: „Wir werden jeden Demokraten, der auf den Rasen tritt, umbringen“

Ein Mann aus einem Vorort von Chicago wurde am Dienstag, 12. Januar, verhaftet, weil er mutmaßlich gedroht hatte, bei der Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden Gewalt anzuwenden.

Louis Capriotti (45) habe am 29. Dezember 2020 eine Voicemail für ein Mitglied des US-Repräsentantenhauses aus New Jersey hinterlassen, gab John Lausch, US-Staatsanwalt für den nördlichen Bezirk von Illinois, in einer Pressemitteilung des Justizministeriums bekannt.

Capriotti sagte angeblich, dass, wenn bestimmte Personen „denken, dass Joe Biden seine Hand auf die Bibel setzen und am 20. Januar ins [Kraftausdruck] Weiße Haus einziehen wird, sie [Kraftausdruck] falsch liegen“.

In der Voicemail sagte Capriotti angeblich auch: „Wir werden das [Kraftausdruck] Weiße Haus umzingeln und wir werden jeden [Kraftausdruck] Demokraten, der auf den [Kraftausdruck] Rasen tritt, umbringen.“ Dies ist aus einer Strafanzeige zu entnehmen.

Angeblich hat Capriotti zuvor schon vulgäre Nachrichten an Mitglieder des US-Kongresses geschickt.

Nun wurde er wegen der Drohung angeklagt und die Klage könnte eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

„Unser Büro nimmt die Sicherheit unserer öffentlichen Bediensteten sehr ernst“, sagte Lausch in einer Erklärung. „Individuen, die die Grenze der freien Meinungsäußerung überschreiten, indem sie ungesetzliche Drohungen aussprechen, werden zur Rechenschaft gezogen“, so der Staatsanwalt aus Illinois.

US-Präsident Donald Trump bewilligte am Montag, 11. Januar, die Notstandserklärung des District of Columbia. Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser hatte zuvor den Antrag an den Präsidenten gestellt, um weitere Unruhen in der Stadt im Vorfeld der Einführung von Präsident Elect Joe Biden zu verhindern.

Bowser hatte zuvor die Notstandserklärung in einem Brief an Trump beantragt. In diesem hieß es: „Angesichts des Angriffs auf das Kapitol und der Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass weitere Gewalt während der Amtseinführung zu erwarten ist, hat meine Verwaltung die Bereitschaft für die Amtseinführung neu bewertet.“

In dem Schreiben bat Bowser den Präsidenten, die Unterstützung durch die D. C. Nationalgarde bis zum 24. Januar 2021 zu verlängern.

Am Montag forderte Bowser die Amerikaner auf, nicht zur Amtseinführung des Präsidenten nach Washington zu reisen und stattdessen virtuell an der Veranstaltung am 20. Januar teilzunehmen.

Bis zu 15.000 Nationalgardisten können im Vorfeld des 20. Januar in der Stadt eingesetzt werden, „um aktuelle und zukünftige Anforderungen zur Unterstützung der Einweihung zu erfüllen“, sagte General Daniel Hokanson am Montag in einer Erklärung.

Biden sagte Reportern am Montag, dass er „keine Angst“ hat, seinen Amtseid in der Öffentlichkeit zu leisten.

