Mars-Rover „Perseverance“ sanft gelandet

In diesem von der NASA bereitgestellten Handout-Bild reagieren Mitglieder des Perseverance-Rover-Teams der NASA, wenn die ersten Bilder Momente nach dem erfolgreichen Aufsetzen des Raumfahrzeugs auf dem Mars am 18. Februar 2021 im Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien, eintreffen . Foto; Bill Ingalls / NASA über Getty Images