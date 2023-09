Maskenpflicht? US-Gesundheitsbehörde nimmt Stellung

Gerüchte um Lockdowns und Maskenpflicht in den USA reißen nicht ab. Epoch Times hat bei offiziellen Stellen nachgefragt. Ein Filmstudio ist mittlerweile zurückgerudert und behauptet, es sei von den Behörden zur Maskenpflicht gedrängt worden.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat jetzt auf Spekulationen reagiert, wonach die Behörde die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im öffentlichen Dienst wieder einführen könnte.

Auf Nachfrage der Epoch Times antwortete ein Behördensprecher am Dienstag (29. August), dass es keinerlei Vorschriften im Zusammenhang mit COVID-19 gebe. Aktuell liege es im Ermessen den Einzelnen „in überfüllten oder schlecht belüfteten Innenräumen eine Maske zu tragen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Verkehrsknotenpunkten“, erklärte der Sprecher.

Sämtliche „Empfehlungen der CDC für individuelle und gemeinschaftliche Maßnahmen“ seien an die Zahl der Krankenhauseinweisungen gekoppelt und diese sei zu diesem Zeitpunkt in dem überwiegenden Teil der USA (96 Prozent) sehr niedrig. Dennoch empfehle die Behörde, dass sich Transportarbeiter, Reisende, Passagiere und andere Personen „vor ihrer Reise“ impfen lassen.

Bereits Anfang der Woche dementierte ein Sprecher der CDC gegenüber NBC News interne Diskussionen über die Wiedereinführung der Maskenpflicht. Gerüchte über eine Corona-Maßnahmen und Lockdowns nahmen an Fahrt auf, nachdem einige Krankenhäuser, Universitäten und Behörden im Land die Maskenpflicht wieder eingeführt hatten.

Auf der Website der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden allerdings keine aktualisierten Richtlinien zu den Maskenverordnungen veröffentlicht.

Was ist an den Gerüchten von Alex Jones‘ „InfoWars“ dran?

Vor etwa einer Woche behauptete Alex Jones‘ in seiner Show „InfoWars“ auf der Videoplattform Rumble, dass ein hochrangiger Beamter der Transportsicherheitsbehörde (TSA) ihn darüber informiert habe, dass im Herbst Corona-Maßnahmen und Lockdowns wieder eingeführt werden sollen. Die Person, namentlich nicht benannt, soll sich auf interne Diskussionen innerhalb der Behörde berufen haben.

Ein Sprecher der TSA wies die Behauptungen letzten Freitag (25. August) auf Epoch Times-Nachfrage als „falsch“ zurück. Er betonte, dass es zu diesem Thema weder „neuen Anforderungen und noch ein Treffen gegeben habe“. Die TSA habe zwar die Befugnis, eine Maskenpflicht in öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu verhängen, sofern es solche Vorschriften seitens der CDC gebe, derzeit sei das aber nicht der Fall.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press sagte Benjamin Haynes, ein Sprecher der CDC, etwa zur gleichen Zeit, dass Berichte über bevorstehende Abriegelungen „völlig falsch“ seien.

In den letzten Wochen hat die Anzahl der Corona-Fälle im Krankenhaus laut CDC-Daten in den USA zugenommen. Trotz dieses Anstiegs befindet sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie Anfang 2020.

„Ein Anstieg ist noch lange keine Spitze, es handelt sich nicht einmal um eine Welle“, sagte Dr. Shira Doron vom Tufts Medical Center in Boston, Massachusetts letzte Woche gegenüber „ABC News“. „Wir sehen lediglich einen sehr langsamen und leichten Anstieg von Fällen und Krankenhausaufenthalten, ohne dass Todesfälle wirklich zunehmen. Und das ist eine gute Nachricht.“

Am 29. Januar 2021 verordnete die US-Gesundheitsbehörde das Tragen von Masken in öffentlichen Transportmitteln, die von der TSA umgesetzt und durchgesetzt wurde. Ein Bundesrichter in Florida hob das Verordnung am 18. April 2022 wieder auf. Die Begründung: Die CDC habe die Maßnahme nicht begründet und sich nicht an die ordnungsgemäßen Abläufe gehalten.

Maskenpflicht auf dem Vormarsch

In den letzten zwei Wochen haben einige Krankenhäuser in den USA die Maskenpflicht wieder eingeführt. Meist betrifft sie nur das Personal wie Ärzte und Krankenschwestern; einige wenige haben sie jedoch für alle Personen, die die Einrichtung betreten, eingeführt.

Senator Ron Johnson aus Wisconsin bezeichnete den Trend als „alarmierend“ und erklärte letzte Woche gegenüber der gemeinnützigen Organisation „Moms for Liberty“, dass sie in Wahrheit nicht helfen und er sie deshalb weiterhin bekämpfen werde. „Es ist besorgniserregend, dass die Verordnungen wieder in Kraft treten“, so der Politiker. „Wir wussten schon immer, dass sie bei Kindern nicht funktionieren.“

In Massachusetts bestätigte das UMass Memorial Hospital letzte Woche, dass es den Mundschutz für das Personal wieder einführen werde. Patienten und Besucher seien von der Pflicht ausgenommen, hieß es. Demnach verzeichnete das Spital in den letzten zwei Wochen einen „dramatischen Anstieg“ an positiv getesteten Mitarbeitern.

„Als Reaktion darauf und als Schutzmaßnahme für unser Personal und unsere Patienten verordnen wir ab sofort eine Maskenpflicht für das Pflegepersonal bei allen Patientenbegegnungen in allen zugelassenen klinischen Bereichen vor“, erklärte das Krankenhaus.

In New York haben mehrere Krankenhäuser im Bundesstaat Upstate eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt. Dazu gehören die Vereinigten Gesundheitsdienste in Binghamton, das Allgemeine Krankenhaus in Auburn und das Universitätskrankenhaus in Syracuse.

Wer steht hinter den Maßnahmen?

In Kalifornien kündigte das Kaiser Permanente Hospital in Santa Rosa an, die Maskenpflicht wieder einzuführen, ruderte einige Tage später jedoch wieder zurück und sagte, dass sie nur für das Personal gelte und entschuldige sich für etwaige Missverständnisse.

Neben Krankenhäusern haben auch die Lionsgate-Studios in Südkalifornien und ein College in Atlanta die Maskenpflicht angekündigt. Aber ähnlich wie im Fall vom Kaiser Permanente Hospital zog das Filmstudio die Maßnahme wieder zurück und deutete an, dass das Unternehmen vom Gesundheitsamt in Los Angeles unter Druck gesetzt worden sei.

„Das Gesundheitsbehörde im Landkreis LA hat uns gestern mitgeteilt, dass wir die Maskenpflicht mit sofortiger Wirkung aufheben können, und das haben wir getan“, so das Studio gegenüber „TheWrap“. In der Erklärung hieß es weiter: „Lionsgate hat seine Maskenpolitik nie geändert. Die Gesundheitsbehörde im Landkreis LA hat uns angewiesen, eine vorübergehende Maskenpflicht einzuführen, nachdem wir ihnen eine Häufung von COVID-Fällen gemeldet hatten. Und wir sind verpflichtet, ihren Anweisungen nachzukommen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “CDC Responds to Mask Mandate Claims“ (deutsche Bearbeitung nh)