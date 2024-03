Medwedew: Deutschland bereitet sich auf Krieg mit Russland vor – Statement von Pistorius erwartet

Nach der Veröffentlichung eines abgehörten Gesprächs von Bundeswehroffizieren über den Marschflugkörper Taurus hat der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew Deutschland vorgeworfen, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Versuche, das Gespräch der Bundeswehroffiziere als ein bloßes Gedankenspiel über Raketen und Panzer darzustellen, seien „böswillige Lügen“, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats am Sonntag im Onlinedienst Telegram. „Deutschland bereitet sich auf einen Krieg mit Russland vor.“

Statement von Verteidigungsminister Pistorius erwartet

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will am Sonntag ein Statement zum Abhörskandal bei der Bundeswehr abgeben. Pistorius werde sich gegen 16:30 Uhr äußern, teilte sein Ministerium in Berlin mit.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte angesichts der Affäre bereits von einer sehr ernsten Angelegenheit gesprochen und „zügige“ Aufklärung angekündigt. Es ist noch unklar, wie die russische Seite an das Gespräch kommen konnte.

Russland fordert Erklärungen

Die Regierung in Moskau forderte am Samstag „Erklärungen von Deutschland“. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte im türkischen Antalya, das nun veröffentlichte Gespräch zeige, „dass das Kriegslager in Europa immer noch sehr, sehr stark ist“.

Die „Kriegspartei“ – also die westlichen Unterstützer der Ukraine – wolle ihren Kurs nicht ändern und Russland eine „strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zufügen“.

Lesen Sie auch Was können die Taurus-Marschflugkörper?

Seit Freitag kursiert ein rund 38 Minuten langer Mitschnitt, in dem ein Gespräch zwischen vier deutschen Offizieren zu hören sein soll. Verbreitet wurde die Aufnahme von der Chefredakteurin des früher als Russia Today bekannten russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, auf Telegram.

In dem Gespräch geht es um einen möglichen Einsatz von deutschen Taurus-Marschflugkörpern, die eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern haben, durch ukrainische Streitkräfte und deren mögliche Auswirkungen.

Medwedew – einer der lautesten Hardliner

Es sei zwar nicht klar, ob die „politische Führung“ und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Gespräche der Offiziere informiert gewesen seien, schrieb Medwedew und schmähte Scholz als „Leberwurstkanzler“. Die Geschichte kenne jedoch viele Beispiele dafür, dass Militärs Kriege „anzetteln oder provozieren“ könnten.

Medwedew war von 2008 bis 2012 russischer Präsident und danach bis 2020 Ministerpräsident unter Wladimir Putin. Medwedew gilt als einer der lautesten Unterstützer der Offensive in der Ukraine und kritisiert den Westen immer wieder in aufrührerischen Beiträgen in Onlinediensten. (afp)