Mehrere Verletzte bei Unfall mit Schulbus

Mehrere Menschen sind am Morgen bei einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus in Kempten im Allgäu verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste der Bus stark bremsen, nachdem ihm mutmaßlich die Vorfahrt genommen worden war.

Einige Fahrgäste stürzten daraufhin und zogen sich Verletzungen zu. Der Kreuzungsbereich wurde zunächst gesperrt.

Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Westenstraße/Ecke Bodmanstraße, Polizei und Rettungskräfte sind weiter vor Ort. Wie viele Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen. (afp)