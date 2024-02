Mutmaßliche Spionage: Taube nach acht Monaten in Haft wieder frei

Die Polizei habe eine Taube in einem Hafen von Mumbai mit „chinesischen Schriftzeichen“ auf ihren Flügeln entdeckt, berichtete am Freitag die Zeitung „Times of India“. Das Tier sei unter Spionageverdacht „festgenommen“ und für die Dauer von Ermittlungen in einer Tierklinik festgesetzt worden.

„Die Polizei hat einen Fall von Spionageverdacht gegen die Taube eröffnet. Aber nach Ende der Ermittlungen wurde die Klage fallengelassen“, hieß es in der Zeitung. Die Tierschutzorganisation Peta kritisierte, dass die Taube acht Monate lang festgehalten wurde.

Laut Peta gab die Polizei dem Krankenhaus am Mittwoch die „offizielle Erlaubnis, die Taube freizulassen“. Lokale Medien berichteten, die Taube sei gesund und munter davongeflogen.

Es ist nicht der erste Verdachtsfall dieser Art in Indien. Beamten fanden 2016 nahe der Grenze zu Pakistan eine Taube mit einer Drohnachricht für Ministerpräsident Narendra Modi. Eine andere Taube wurde 2010 mit einem Ring um den Fuß und einer pakistanischen Telefonnummer und Adresse aufgelesen. (afp)