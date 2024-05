Myanmar: Zahlreiche Verletzte bei Luftangriff der Armee auf Krankenhaus

Bei einem Luftangriff der Armee in Myanmar auf ein Krankenhaus im westlichen Bundesstaat Rakhaing sind rund 20 Menschen verletzt worden, darunter Patienten, Pfleger und Mitarbeiter.

Fünf von ihnen seien schwer verletzt und die Klinik fast vollständig zerstört worden, teilte die Rebellengruppe Arakan-Armee (AA) am Mittwoch über den Onlinedienst Telegram mit. Die AA hatten im vergangenen November die myanmarische Armee angegriffen und damit einen seit 2021 andauernden Waffenstillstand gebrochen.

Zeugin: Kampfflugzeuge, dann Explosionen

„Ich hörte vergangene Nacht ein sehr lautes Geräusch von Kampfflugzeugen und dann Explosionen“, sagte eine Bewohnerin des Dorfes Wea Gyi Htaunt in der Nähe der Stadt Kyauktaw der Nachrichtenagentur AFP.

„Sobald ich wusste, dass es sich um einen Luftangriff handelte, floh unsere Familie aus dem Haus und versteckte sich im Wald.“ Aufgrund der Kämpfe in dem an Bangladesch angrenzenden Bundesstaat Rakhaing sind in den vergangenen Monaten zehntausende Menschen aus ihren Wohnorten geflohen.

Die AA ist eine von mehreren bewaffneten Gruppen ethnischer Minderheiten in den Grenzregionen Myanmars.

2017 hatte das Militär dort Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya zur Flucht nach Bangladesch gedrängt. (afp)