Nach AstraZeneca-Impfstoff: Britisches Model stirbt an „sehr seltenem“ Blutgerinnsel

Eine Zeit lang schien es, dass sie sich von den Nebenwirkungen der Impfung erholt hatte, wie den Eintragungen des britischen Models Stephanie Dubois auf Facebook zu entnehmen ist. Plötzlich gab es einen Rückschlag.

Nachdem das britische Model Stephanie Dubois auf Zypern am 6. Mai ihre erste Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs bekommen hatte, verschlechterte sich ihr Zustand zusehends. Die Frau dokumentierte zunächst noch ihre Wahrnehmungen zu den Nebenwirkungen auf Facebook bis zum 18. Mai. Einen Tag später fiel sie ins Koma und verstarb wenige Tage später am 22. Mai – Medienberichten zufolge nach einer Hirnblutung.

Charalambos Charilaou, der Sprecher des zyprischen Gesundheitswesens, gab nach Angaben der britischen „Sun“ bekannt, dass der Tod des Models nun von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) untersucht werde. Eine Bestätigung möglicher Zusammenhänge zwischen Impfung und Tod wurde noch nicht gegeben. Allerdings erklärten die Gesundheitsbehörden des wichtigsten staatlichen Krankenhauses in der Hauptstadt Nikosia, dass die 39-Jährige zuvor keine gesundheitlichen Probleme hatte.

Vorfreude und Nebenwirkungen

Stephanie Dubois freute sich auf ihre Impfung am 6. Mai. Auf Facebook postete sie dies zwei Tage zuvor bereits. Dubois erhielt ihre erste Dosis „Vaxzevria“ in der Hafenstadt Paphos in Westzypern.

Auf Facebook schrieb sie: „Also ich hatte heute die Impfung! Ich hasse Nadeln, heute war keine Ausnahme…. Und jetzt fühle ich mich furchtbar … Pizza und Bett für mich.“

Ihr nächster Post deutete an, dass sie nach 48 Stunden Nebenwirkungen wieder auf dem Weg der Besserung sei: „(…) Ich hatte ein paar wirklich miese Tage mit den Nebenwirkungen der Impfung (ich glaube, ich hatte sie alle) und fühle mich jetzt, über 48 Stunden später, endlich normal. Als ich das Abendessen kochte, legte ich ein paar Lieder auf… Ich liebe eigentlich alle Musik, aber meine Hauptliebe gilt allem, was instrumental ist, und ich bin ein großer Liebhaber von elektronischer Musik. Jeder hat bestimmte Klänge, die ihn dazu bringen, sich zu bewegen, und für mich war es heute dieser. (…).“

Negativer Covid-Test und Krankenhaus

Das Leben schien weiterzugehen, doch irgendetwas stimmte nicht. 11.20 Uhr schrieb sie: „Ich wachte auf und fühlte mich gut, und dann innerhalb einer Stunde zitterte ich am ganzen Körper, alle meine Gelenke verkrampften sich, ich konnte kaum atmen und mir war kalt bis auf die Knochen mit anhaltenden Kopfschmerzen und Schwindelgefühl. Ich war überzeugt, dass ich mit Covid erkrankt war! Mum und Dad kamen, um nach mir zu sehen und brachten mich zu einem Covid-Test, der zum Glück negativ war… aber das erklärt immer noch nicht, was das Problem ist.“

Nachmittags erklärte Stephanie noch auf Facebook, sie habe Bluttests machen lassen und „es ist definitiv etwas nicht in Ordnung“. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen sei hoch, man kenne aber die Ursache nicht.

Das Model selbst vermutet eine „verlängerte Reaktion auf meine Covid-Impfung letzte Woche“, oder dass die Nebenwirkungen ihr Immunsystem beeinflusst haben könnten und sie sich „dabei etwas anderes eingefangen“ habe.

„Ich bin völlig ausgelaugt, habe keine Energie und mein ganzer Körper schmerzt mit wunden und schwachen Gelenken… aber es ist besser als heute Morgen. Um ehrlich zu sein, hat mich dieser Morgen wirklich erschreckt.“ Sie erklärte noch, ihre Termine für diese Woche gestrichen zu haben, um die Zeit zum Ausruhen zu nutzen „und wieder in Form zu kommen“.

Noch am selben Tag wurde Stephanie Dubois ins Krankenhaus gebracht.

Letzter Eintrag: 18. Mai

Der nächste und auch letzte Eintrag von Stephanie Dubois in ihrem Facebook-Account war einige Tage später, am Morgen des 18. Mai: „Habe genug vom Kranksein… Noch ein paar Tests heute. PS – Ich mag immer noch keine Nadeln“. Am 19. Mai fiel sie laut „Sun“-Bericht ins Koma, aus dem sie einem Freund nach nicht mehr erwachte. Stephanie Dubois verstarb am Samstagnachmittag, 22. Mai.

