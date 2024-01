Nach „Drohung“ von Putin: Baltische Staaten errichten Bunker entlang der Grenze zu Russland

Schon in absehbarer Zeit könnte Albanien nicht mehr als das einzige „Land der tausenden Bunker“ in Europa dastehen. Zwar ist nirgendwo der Bau einer sechsstelligen Anzahl von Anlagen wie im damaligen kommunistischen Staat unter Staatschef Enver Hoxha geplant.

Wie der „Spiegel“ berichtet, wollen die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen jedoch zumindest mehrere Hundert Bunker direkt an der Grenze zur Russischen Föderation errichten.

Am Freitag, 19.1., teilten die Verteidigungsminister der drei Staaten in Riga mit, dass sie sich auf eine gemeinsame „baltische Verteidigungslinie“ geeinigt hätten. Der estnische Berater des Ministeriums, Mikk Tarros, erklärte auf X, es gehe um „befestigte Verteidigungspositionen entlang der Ostgrenze“. Diese könnten „in Krisenzeiten verbunden werden“. Dies sei zudem eine Umsetzung von NATO-Verteidigungsplänen.

Estonia, Latvia and Lithuania decided to create a common Baltic defence line along their eastern border today.

This means creating fortified defence positions that could be connected in times of crisis. This is an actual implementation of NATOs defence plans. #BalticDefenceLine pic.twitter.com/Rs4xUEtGMc

— Mikk Tarros (@MikkTarros) January 19, 2024