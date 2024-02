Nach Trump-Urteil: Lkw-Fahrer wollen sich weigern, New York zu beliefern

Ehemaliger US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag die Trucker-Proteste in der Stadt New York gelobt. „Es ist eine Ehre, so viele große Patrioten auf der Seite der FREIHEIT zu haben“, schrieb der Ex-Präsident in einem Beitrag auf Truth Social. Damit reagierte Trump auf eine Videobotschaft eines Lkw-Fahrers auf der Social-Media-Plattform X vom letzten Freitag (16. Februar).

Der Lkw-Fahrer mit dem Spitznamen Chicago Ray hatte angedeutet, dass sich einige Trucker aus Protest gegen Trumps Verurteilung letzte durch ein New Yorker Gericht weigern könnten, Waren nach New York City zu liefern. Damit wollen sie ihren Unmut gegen die 355 Millionen-Dollar-Strafe gegen den ehemaligen Präsidenten zum Ausdruck bringen.

In seinem Beitrag sagte der Trucker, dass er bereits mit mindestens zehn Lkw-Fahrern gesprochen habe, die aus Protest gegen das Urteil „damit beginnen werden, Ladungen in die Stadt zu verweigern“. Drei seiner Kollegen hätten bereits „dem Chef eine SMS geschickt und ihm gesagt, dass sie nicht nach NYC (New York City) fahren“.

„Ich bin nur einer von vielen Millionen Lkw-Fahrern, die an Gott glauben und dieses Land lieben. Ich stehe zu Trump, weil Trump zu mir steht. Trucker für Trump ist nicht nur ein Slogan, es ist wirklich so“, so Chicago Ray.

„Ich weiß nicht, wie weit das im ganzen Land verbreitet ist oder wie viele Trucker anfangen werden, Ladungen nach New York City zu verweigern, aber ich sage euch was, ihr [Schimpfwort] werdet es merken“.

Später nahm er seinen Beitrag zurück und stellte klar, dass er kein „Anführer einer Bewegung“ sei. Die Lkw-Fahrer sollten ihre eigenen Entscheidungen treffen und dabei ihre Familien- und ihrer Arbeitssituation berücksichtigen, schrieb er in einem Update-Post.

„Ich stehe zu Trump. Hundert Prozent Truckers für Trump“.

Urteil

Ein Gericht in New York hat am Freitag, 16. Februar, Trump und ehemalige Führungskräfte des Unternehmens Trump Organization zur Zahlung von 355 Millionen US-Dollar verurteilt.

Zudem untersagte Richter Arthur Engoron dem ehemaligen Präsidenten für drei Jahre, Geschäfte im Bundesstaat New York zu betreiben.

Donald Trump Jr. und Eric Trump wurden ebenfalls zur Zahlung von Geldstrafen in Höhe von jeweils 4 Millionen US-Dollar verurteilt. Die Trumps haben jegliches Fehlverhalten abgestritten. Der ehemalige Präsident bezeichnete das Urteil „eine gesetzlose, verfassungswidrige Gräueltat“ gegen die Gesetze des Landes.

Das ursprüngliche Video von Chicago Ray ging in den sozialen Netzen viral. Es wurde über sieben Millionen Mal aufgerufen und endete mit dem Versprechen, am Montag ein Update zu veröffentlichen. Mehrere andere Lkw-Fahrer haben sich daraufhin auf X zu Wort gemeldet und ihre Unterstützung für die Kampagne bekundet.

Ein Lkw-Fahrer namens Patrick Rossow schrieb in einem Beitrag vom Sonntag (18. Februar), dass er „mit dem Boykott einverstanden ist. Es ist Zeit, den Korrupten zu zeigen, dass wir dieses Land regieren. Nicht sie.“

Ein anderer Trucker mit dem X-Namen „The Real Trucker Jake“ schrieb: „Die Liberalen lachen über den Gedanken an einen Lkw-Boykott von NYC. Vor ein paar Jahren zwang ein Lkw-Boykott den Staat Colorado in die Knie. MAGA-Patrioten bringen dieses Land zum Laufen. Liberale kochen unseren Kaffee.“

Aktuell ist unklar, ob und wie viele Lkw-Fahrer die Kampagne unterstützen oder ob sie schließlich groß genug wird, um den Warenfluss nach New York City zu stören.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Trump Hails Trucker Who Suggests Boycotting New York City“ (deutsche Bearbeitung nh)