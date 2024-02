Ausland Verteidigungsminister-Treffen in Brüssel

NATO: Stoltenberg will Zahlen zu Verteidigungsausgaben liefern

Anlässlich des Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel will NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch neue Zahlen zu den Verteidigungsausgaben der Mitgliedsländer vorstellen (11.00 Uhr).