Neue Politik: YouTube will im Gleichschritt mit der WHO zensieren

Ein Schild vor dem Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf am 17. August 2020. Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

YouTube hat eine neue „Richtlinie für medizinische Fehlinformationen“ eingeführt, die alle medizinischen oder gesundheitsbezogenen Inhalte zensiert, die nicht mit den Aussagen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) übereinstimmen.

Zuvor hatte YouTube eine Website mit dem Titel „COVID-19 Fehlinformationsrichtlinie“. Diese Seite besagte, dass die Plattform keine Inhalte zulässt, die ein „ernsthaftes Risiko zur Verursachung schwerer Schäden“ darstellen und „medizinische Fehlinformationen“ verbreiten, die im Widerspruch zu den Aussagen der WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden über die Pandemie stehen. Die Website leitet nun auf eine Seite mit „Richtlinien für medizinische Fehlinformationen“ weiter, die die Zensurregeln von COVID-19 auf „bestimmte Gesundheitszustände und Substanzen“ ausdehnt.

Darüber hinaus räumte YouTube ein, dass die Richtlinie willkürlich durchgesetzt werden könnte, da sie möglicherweise nicht alle Hinweise der WHO oder nationaler Gesundheitsbehörden auf „bestimmte Gesundheitszustände und Substanzen“ abdeckt.

In einem Blogeintrag vom 15. August erklärte YouTube, man wolle „sicherstellen, dass es einen soliden Rahmen gibt, auf dem man aufbauen kann, wenn der Bedarf an neuen Richtlinien für medizinische Fehlinformationen entsteht“.

„Wir werden weiterhin die lokalen und globalen Richtlinien der Gesundheitsbehörden beobachten, um sicherzustellen, dass unsere Richtlinien angepasst werden. Wir wollen, dass unser Ansatz klar und transparent ist, damit die Ersteller von Inhalten wissen, wo die Richtlinien liegen, und die Zuschauer wissen, dass sie den Gesundheitsinformationen, die sie auf YouTube finden, vertrauen können.“

Unter YouTube hätte es keinen Contergan-Skandal gegeben

YouTube hat die Ersteller von Inhalten aufgefordert, keine Inhalte auf der Plattform zu veröffentlichen, die im Widerspruch zu den Leitlinien der Gesundheitsbehörden zur Prävention oder Übertragung bestimmter Gesundheitszustände „oder zur Sicherheit, Wirksamkeit oder den Inhaltsstoffen von derzeit zugelassenen und verabreichten Impfstoffen“ stehen.

Inhalte, die im Widerspruch zu Behandlungsleitlinien stehen, einschließlich der Werbung für „bestimmte schädliche Substanzen oder Praktiken“, die nicht von den Behörden oder der WHO als sicher und wirksam anerkannt sind, werden ebenfalls nicht auf der Plattform zugelassen.

Darüber hinaus werden auch Inhalte verboten, die die Existenz bestimmter Gesundheitszustände „leugnen“.

Die neue Politik wird als Unterdrückung des freien Informationsflusses kritisiert. Der Journalist Michael Shellenberger weist darauf hin, dass YouTube mit seiner neuen Politik „jeden zensieren wird, der nicht mit der WHO übereinstimmt“.

YouTube räumt ein, dass sich die „Richtlinien“ der WHO ändern könnten. Sollte dies jedoch der Fall sein, dann nicht wegen der Debatte auf YouTube. „YouTube ist keine Social-Media-Plattform, sondern eine Propaganda-Plattform“, sagte Shellenberger in einem Beitrag vom 16. August auf X.

„Man stelle sich vor, YouTube hätte schon vor 200 Jahren existiert. Es hätte Kritik an Aderlässen, Contergan, Lobotomien und Sterilisationen von Geisteskranken verboten, die alle von offiziellen Gesundheitsbehörden empfohlen wurden.“

Fehlinformationen über Impfstoffe

Behauptungen, dass Impfstoffe chronische Nebenwirkungen verursachen, die nicht zu den seltenen, von den Gesundheitsbehörden anerkannten Nebenwirkungen gehören, werden von YouTube als „Fehlinformationen über Impfstoffe“ eingestuft.



Dazu gehören Behauptungen, dass ein zugelassener COVID-19-Impfstoff „Tod, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Autismus oder die Ansteckung mit anderen Infektionskrankheiten“ verursachen könnte.

Diese Politik steht im Widerspruch zu jüngsten Studien, die zeigen, dass COVID-19-Impfstoffe zum Tod führen können. Im Juni zeigte eine von der südkoreanischen Regierung finanzierte Studie, dass acht Menschen nach der Verabreichung eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs plötzlich an Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, starben.

Alle plötzlichen Herztodesfälle traten bei Personen im Alter von 45 Jahren oder jünger auf. Bei einem der Opfer handelte es sich um einen 33-jährigen Mann, der nur einen Tag nach der zweiten Impfung mit dem Moderna-Impfstoff verstarb. Ein anderer Fall betraf eine 30-jährige Frau, die drei Tage nach der ersten Dosis eines Pfizer-Impfstoffs starb.

Inhalte, die behaupten, dass Herdenimmunität durch natürliche Ansteckung sicherer sei als die Impfung der Bevölkerung, werden von YouTube ebenfalls als „Fehlinformationen“ eingestuft. Zu diesen „Fehlinformationen“ gehören auch Behauptungen, dass Impfstoffe das Risiko einer Erkrankung nicht verringern und dass Impfstoffe das Erbgut eines Menschen verändern können.

Die neuen Richtlinien „gelten für Videos, Videobeschreibungen, Kommentare, Live-Streams und jedes andere YouTube-Produkt oder -Feature“, heißt es in dem YouTube-Post.

„Diese Richtlinien gelten auch für externe Links in deinen Inhalten. Dazu können anklickbare URLs, die verbale Weiterleitung von Nutzern auf andere Websites in Videos und andere Formen gehören.“

Machtmissbrauch

In seinem Beitrag auf X wies Shellenberger darauf hin, dass der Widerstand gegen schlechte medizinische oder gesundheitliche Ratschläge in der Regel von außerhalb dieser Berufsgruppen kommt. Durch das Verbot von Kritik am Mainstream-Narrativ riskiere die neue YouTube-Politik einen „groben Machtmissbrauch“ auszulösen.

Es sei auch „ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, die Wissenschaft und die Demokratie“, sagte er und fügte hinzu, dass „dies alles Teil des Masterplans der WHO ist, die Welt zu zensieren“.

Die WHO wurde auch für ihre Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei Chinas kritisiert, insbesondere in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie, als die Organisation die Argumente des Regimes wiederholte.

Damals verharmloste WHO die Auswirkungen des Coronavirus, der sich schließlich auf 229 Länder weltweit ausbreitete und fast sieben Millionen Menschen außer in China tötete.

Zusammen mit der WHO

Die Aktualisierung der YouTube-Politik erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die WHO an einer globalen Konvention über Pandemieprävention, -vorsorge und -bewältigung arbeitet. Die Konvention, auch als „Pandemievertrag“ genannt, wird im Rahmen der WHO-Verfassung bestehen und sowohl rechtsverbindliche als auch nicht rechtsverbindliche Elemente enthalten.

Wenn die globale Konvention zustande kommt, könnte die WHO befugt sein, Restriktionsmaßnahmen zu verhängen und zu entscheiden, was als Pandemie gilt, wie Tests durchgeführt werden, welche Testergebnisse als positiv oder negativ gelten und welche Medikamente verboten oder zugelassen werden sollen.

In einem Kommentar in The Epoch Times vom 16. August wies David Bell, ein Arzt für öffentliche Gesundheit in den USA, darauf hin, dass die COVID-19-Reaktion gängige Standards für den Umgang mit Epidemien und Menschenrechte ignoriere, um ein „Regime der Unterdrückung, Zensur und Nötigung“ zu errichten.

„Ohne Rücksicht auf die Kosten entwickelt der Gesundheitssektor internationale Instrumente und Prozesse, die diese zerstörerischen Praktiken im Völkerrecht verankern werden“.

„Die öffentliche Gesundheit, die als eine Reihe von gesundheitlichen Notfällen dargestellt wird, wird wieder einmal benutzt, um einen faschistischen Ansatz der Gesellschaftsführung zu ermöglichen“, warnte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „YouTube to Censor Content Contradicting WHO Guidelines“ (deutsche Bearbeitung jw)