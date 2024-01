New Yorks Bürgermeister warnt: Migranten werden bald auf der Straße schlafen müssen

New York würde mit illegalen Einwanderern förmlich „überschwemmt“, sagte der Bürgermeister. Jede Woche träfen etwa 2.500 Migranten ein, in manchen Wochen seien es sogar mehr als 4.000.

„Wir sagen nicht nur, dass wir keinen Platz mehr haben, sondern wir haben wirklich keinen Platz mehr. Die Menschen werden letztlich auf der Straße schlafen“, sagte Eric Adams in einem Interview am Dienstag, 2. Januar, mit dem Fernsehsender „FOX5 New York“.

Er betonte, dass New York bald nur noch in der Lage sein werde, Migranten Nahrung und Kleidung zu stellen.

„Dies ist ein nationales Problem. Es ist unfair, dass lokale Gemeinden und Städte mit diesem Problem umgehen müssen“, sagte Adams, der Mitglied der Demokratischen Partei ist.

New York zählt zu den sogenannten „Sanctuary Cities“ (Zufluchtsstädten), in denen illegal eingereiste Migranten vor den Einwanderungs- und Zollbehörden des Bundes geschützt werden.

Adams sagte auch, dass zu viele Einwanderer durch „verschiedene Wege und Lücken in unserer Grenze“ in die Vereinigten Staaten kämen, ging aber nicht weiter darauf ein.

Wir müssen extrem vorsichtig sein, denn nicht jeder, der hierherkommt, verfolgt den amerikanischen Traum“, sagte er.

New York am Scheideweg

Während des Interviews wiederholte der Zuständige für Einwanderungsangelegenheiten in New York City, Manuel Castro, der selbst als Kind illegal eingereist ist, seine früheren Äußerungen, dass die derzeitige Welle von Einwanderern in der Stadt nicht tragbar sei.

„Wir mussten dies tun, weil es sich um einen Notfall handelt. Viele Menschen kommen hierher, die keine Ahnung haben, was vor sich geht“, sagte Castro über Migranten, von denen viele per Bus vom republikanischen Gouverneur Greg Abbot aus Texas gesandt werden.

„Man hat ihnen einfach ein Busticket gegeben, um hierherzukommen, oder ein Flugticket und sie wissen nicht, wohin sie sonst gehen sollen.“