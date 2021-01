NTD: 25.000 Nationalgardisten vor Amtseinführung untersucht | Melania Trump ruft zu Frieden auf

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Erfolge der Trump-Regierung im Kampf gegen die KP Chinas | Washingtons Innenstadt abgeriegelt “ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

25.000 Gardisten für Amtseinführung überprüft

Im Vorfeld der Amtseinführung überprüft das US-Verteidigungsministerium 25.000 Mitglieder der Nationalgarde. Beamten zufolge seien sie besorgt über einen internen Angriff.

Die Vorbereitungen für die weitgehend virtuelle Amtseinführung am 20. Januar sind im vollen Gange. Gleichzeitig wächst die Angst vor potenziellen Bedrohungen. Nationalgardisten sollen für die Sicherheit sorgen. Doch nun werden sie selber als eine Gefahrenquelle eingestuft.

Und um dem vorzubeugen, will das FBI alle Gardisten der Nationalgarde, die nach Washington kommen, überprüfen. Erwartet werden um die 25.000. Im Vergleich zu früheren Einweihungsfeiern, zweieinhalbfach mehr. Die Gardisten kommen aus allen Staaten.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



„Wir sind eine gemeindenahe Organisation. Wir sind hier, um die Bürger der Vereinigten Staaten genauso wie den Sitz unserer Regierung zu schützen. Niemand sollte uns also fürchten, es sei denn, er trage Böswilligkeit im Herzen.“ – Michael Brooks, Command Sergeant Major der Nationalgarde von DC.

Army Secretary Ryan McCarthy sagte gegenüber der „AP“, er und andere Führungskräfte hätten noch keine Hinweise auf irgendwelche Bedrohungen gesehen. Außerdem habe „die Überprüfung keine Probleme aufgezeigt, die ihnen bewusst wäre.“

Auch US-Verteidigungsminister Christopher Miller bestätigte, es gebe „keine Hinweise, die auf eine interne Bedrohung hindeuten.“ Hintergrundüberprüfungen seien zwar normal, doch der Umfang hier sei „einzigartig.“

Der ehemalige FBI-Agent Marc Ruskin sieht in der Überprüfung einen Vertrauensbruch in die Nationalgarde.

Sie treten in die Nationalgarde ein, weil sie ihrem Land dienen wollen.”

Zwar seien Überprüfungen vor Veranstaltungen normal – jedoch nur bei verdächtigen Individuen oder kleinen Gruppen. Doch solch eine groß angelegte Überprüfung habe er noch nie gesehen. Und das alles nur präventiv.

Zumal solch eine Überprüfung seine Zeit bräuchte. Für Ruskin nicht notwendig.

„Also diese Individuen wurden bereits mindestens einmal überprüft, und vielleicht mehr als einmal.“ – so der ehemalige FBI-Agent.

Demgegenüber sieht der demokratische Kongressabgeordnete Steve Cohen andere Kriterien, die von Bedeutung sind.

Er meinte, die Mitglieder der Nationalgarde seien „zu 90 Prozent männlich“ und überwiegend konservativ. Und weiter: „Wahrscheinlich stimmten etwa 25 Prozent […], die uns beschützen, für Biden. Die anderen 75 Prozent, die Mehrheit, sind Personen, die vielleicht etwas vorhaben.“

Für Ruskin werde hier in die Nationalgarde eine sogenannte „Identitätspolitik“ gebracht. Ihr werde quasi unterstellt: Gardisten, die konservativ und Pro-Trump sind, würden sich gleichzeitig illoyal bei der Amtseinführung verhalten.

„Nochmals, das ist eine echte Beleidigung für sie.“ Am Ende hofft auch Ruskin auf einen friedlichen Amtsübergang.

Passanten traurig und bestürzt über Abriegelung von Washington

Die Innenstadt von Washington ist abgeriegelt. Die Straßen im Herzen Washingtons sind größtenteils leer. Denn die Behörden haben die Abriegelung bestimmter Straßen und U-Bahn-Stationen angeordnet. Alles in Vorbereitung auf die Amtseinführung des Präsidenten am Mittwoch.

Für einen Passanten spiegeln die Sicherheitszäune die Spaltung des Landes wider:

„Es fühlt sich an wie ein Militärstaat. Als würde man einen zusätzlichen Lockdown erleben. Es ist wirklich tragisch, dass wir nicht zivilisierter Politik betreiben können. Das ist nur ein Beweis dafür, dass wir es als Gemeinschaft besser machen müssen.“ – meint Brian Broderick, Einwohner von Washington.

Brian Phelan aus Maryland kam, um, wie er es nannte, „Die Festung gegen Aufstand“ zu sehen. Er selber habe die Demokraten gewählt. Doch was Phelan am Kapitol sah, übertraf seine Erwartungen.

„Es ist kein reibungsloser Übergang. So sollte es bei einem Machtwechsel nicht sein. Ja, ich bin enttäuscht, dass sie unser Kapitol dafür abriegeln müssen.“ – so Phelan.

Megan Randall, eine Touristin aus Texas, habe sich darauf gefreut, die ikonischen Monumente der Nation zu sehen. Aber ein großer Teil der National Mall wurde abgesperrt.

„Ich wollte wirklich Lincoln und Albert Einstein sehen. Einfach alles. Das Vietnam-Denkmal. Doch alles ist geschlossen, unglaublich traurig.“ – sagt Randall.

Der US-Geheimdienst hat diese Karte der Straßen- und Brückensperrungen veröffentlicht. Sie alle werden voraussichtlich bis mindestens nach dem Tag der Amtseinführung abgesperrt bleiben. Änderungen bei der Absperrung sind vorbehalten.

First Lady Melania veröffentlicht Abschiedsbotschaft

Die First Lady der USA, Melania Trump, wandte sich mit einer Abschiedsbotschaft an die US-Bürger. Für sie war es die größte Ehre ihres Lebens, als First Lady der Vereinigten Staaten zu dienen.



Das Versprechen dieser Nation gehört uns allen. Verlieren Sie Ihre Integrität und Werte nicht aus den Augen.“ „Sich auf das zu konzentrieren, was uns eint, um uns über das zu erheben, was uns trennt. Immer Liebe vor Hass stellen, Frieden vor Gewalt und andere vor sich selbst. Gemeinsam, als eine nationale Familie, können wir weiterhin das Licht der Hoffnung für zukünftige Generationen sein.“ – sagt Melania Trump.

Die First Lady weist zudem daraufhin: „Inmitten der Not haben wir das Beste von Amerika durchscheinen sehen.“

Außerdem ermutigt sie die Amerikaner dazu, Botschafter der öffentlichen Kampagne „Be Best“ zu bleiben. Eine Initiative der First Lady, die sich für das Wohlbefinden von Kindern einsetzt.

Für die Zukunft ist Melania Trump zuversichtlich, dass der amerikanische Geist mit seinem Mut, seiner Güte und seinem Glauben das Erbe Amerikas fortführen werde.

Erfolg der Trump-Regierung im Kampf gegen die KP Chinas

Zwei Tage vor der Amtseinführung von Präsident Elect Joe Biden gab US-Außenminister Mike Pompeo einen Überblick über die außenpolitischen Erfolge der Trump-Regierung heraus. Er hob hervor, wie die Trump-Regierung der Kommunistischen Partei Chinas die Stirn geboten hat.

Außenminister Mike Pompeo sprach in einer Reihe von Tweets, die am Wochenende gepostet wurden, über die Erfolge der Trump-Regierung im Kampf gegen die Bedrohung durch die Kommunistische Partei Chinas, kurz KPC. Die KPC ist die zentrale Bedrohung unserer Zeit, so Pompeo. Und weiter: „50 Jahre lang machte Amerika vor China Kotau. Unter der Trump-Regierung hat das geendet.“

Pompeo zufolge habe die Regierung die Unterwanderungsoperationen der KPC in den USA bekämpft. Dazu gehören:

– die Schließung von fast der Hälfte aller von der KPC finanzierten Konfuzius-Institute an US-Universitäten,

– die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston wegen Spionagetätigkeit,

– die Forderung an Think Tanks, ausländische Finanzierungen offenzulegen,

– die Kennzeichnung von 15 KPC-Medienorganisationen als Auslandsvertretungen,

– und die strafrechtliche Verfolgung von KPC-Spionen wegen Diebstahls amerikanischer Technologie und geistigen Eigentums.

Pompeo zufolge habe die Trump-Regierung in den Bereichen Handel und Wirtschaft die unfairen Handelspraktiken der KPC bestraft, indem sie Sanktionen gegen chinesische Waren verhängte. Sie setzte mit der KPC verbundene Firmen auf die schwarze Liste des Handelsministeriums. Sie schloss die Telekommunikationsriesen Huawei und ZTE wegen ihrer Verbindungen zum Regime von den 5G-Netzwerken aus und sperrte die Rentenfonds der US-Regierung für Investitionen in das Militär des chinesischen Regimes.

Die Maßnahmen der Trump-Regierung hätten nicht nur Amerikaner geschützt, so Pompeo. Die Regierung bestrafte auch die KPC für ihre Menschenrechtsverletzungen in China. Sie tat dies, indem sie Sanktionen und Visabeschränkungen gegen Menschenrechtsverletzer verhängte, Importe blockierte, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden, und den Sonderhandelsstatus Hongkongs widerrief, als die KPC dessen Autonomie aushöhlte.

Obwohl die Trump-Regierung daran glaube, Amerika an die erste Stelle zu setzen, sei sie im Umgang mit der KPC nie unilateral gewesen, so Pompeo weiter. Sie baute Koalitionen mit gleichgesinnten Ländern auf, um der Bedrohung durch die KPC auf globaler Ebene zu begegnen. Dazu gehört die Stärkung der Vierer-Allianz mit Japan, Australien und Indien, der Umgang mit den Vertretern Taiwans, die Entlarvung der Feindseligkeiten der KPC gegenüber anderen freien Ländern, die Ablehnung der Ansprüche der KPC im Südchinesischen Meer und die Verantwortung des Regimes für die Vertuschung der Virus-Pandemie.

Minister Pompeo sagt, dass durch diese Maßnahmen „die Trump-Regierung Jahrzehnte der Beschwichtigung und der fehlgeleiteten Engagement-Politik gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas beendete.“ Er glaubt, diese Maßnahmen hätten die Bedrohung durch die KPC für das amerikanische Volk und die Welt offengelegt.