Pariser Louvre wegen Bombendrohung geräumt

Der Louvre in Paris ist wegen einer Bombendrohung am Samstag geräumt worden. Foto: Christian Böhmer/dpa

Der Louvre in Paris ist aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Das teilte das Museum auf X mit.

Der Pariser Louvre ist laut Medienberichten am Samstag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Wie der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, habe das Museum Bombendrohungen erhalten. Das Museum teilte auf „X“ (früher Twitter) mit, dass die Einrichtung aus Sicherheitsgründen geschlossen werde. Auf „X“ posteten einige Louvre-Besucher Videos, auf denen zu sehen war, wie Menschen das Museum verließen.

Wegen der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten gilt in Frankreich seit Freitag die höchste Terror-Warnstufe. Die Regierung beschloss, die Zahl der Soldaten im Anti-Terror-Einsatz auf bis zu 7.000 landesweit zu erhöhen.

Im nordfranzösischen Arras gab es am Freitag einen Messerangriff an einer Schule: Ein aus der russischen Republik Inguschetien stammender Russe, den den Sicherheitsbehörden als „islamistischer Gefährder“ bekannt war, erstach einen Lehrer und verletzte drei weitere Menschen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte den Angriff als „islamistischen Terrorismus“.

In Liechtenstein wurde derweil am Samstagmorgen eine Sperrung in der Hauptstadt Vaduz nach einer Bombendrohung wieder aufgehoben, weil kein Sprengstoff gefunden wurde. Ein Mann, der „Palästina unterstützen“ wollte, hatte dort anonym gedroht, wie die Polizei mitteilte. Die Warnung kam am Freitagabend, während in Vaduz ein Straßenfest lief und die Fußball-Nationalmannschaft spielte. Große Teile von Vaduz wurden daraufhin abgeriegelt. (dpa/afp/dl)