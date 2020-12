Pekings höchste Geheimnisse verraten: Die Verstrickung zwischen China, Biden und der Wall Street

Nach Trumps Rede versammeln sich sieben Spitzenpolitiker der KPC

Am Mittwoch, den zweiten November, hielt US Präsident Trump eine Rede bezüglich Wahlbetrugs. Er wiederholte, dass sein Glaube wiedergewählt zu werden, nicht zu stoppen sei.

Einige Stunden später hielt der ständige Ausschuss des Politbüros der KPC eine unerwartete Konferenz hinter verschlossenen Türen.

Die sieben Mitglieder dieses Komitees sind diejenigen mit der meisten Macht in China, mit Xi Jinping als ihr Kopf.

Sowohl die Terminierung als auch der Inhalt ihrer Besprechung erregten Aufmerksamkeit.

Das Politbüro der KPC hatte bereits vier Tage zuvor eine Konferenz gehalten. Kommentator für China-Affären Zhong Yuan sprach mit The Epoch Times zu der Frage, warum eine Konferenz des ständigen Ausschusses in so kurzer Zeit notwendig ist.

Den staatlichen Medien Chinas zufolge hielt Xi Jinping bei der zweiten Besprechung eine Rede über Armut. Zhong betonte, dass die Führer der KPC dieses Problem in jüngster Zeit vermehrt ansprachen.

Zhong glaubt, dass dies nicht das tatsächliche Thema der Konferenz gewesen sei, sondern vielmehr die internationale Situation.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der KPC sowie die Partei-Medien scheinen seither ebenfalls anders zu agieren. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes stoppte schlagartig den sogenannten Wolfskrieger-Stil, welcher andere Länder mit boshaften Äußerungen niedermachte.

Ebenso wurde plötzlich die Sprache bezüglich der US-China-Verbindung von den chinesischen Staatsmedien weicher, nachdem Trump seine Rede hielt.

Xi Jinping gratulierte bereits Joe Biden, dem Rivalen von Trump. Zhong glaubt, dass Xi durch die Behauptung von Trump, seine Wiederwahl sei nicht zu stoppen, Angst bekommen habe und die Spitzenpolitiker die Konferenz einberufen haben, um auszuarbeiten, wie mit der weiteren Situation umgegangen werden soll.

Warum China nicht mit Trump umgehen kann

Jetzt wenden wir uns einem chinesischen Experten zu, der darstellt, wie China die U.S.-Politik der letzten Jahrzehnte beeinflusst hat.

Er ist der stellvertretende Vorsitzende der “School of international relations”, einer Top Universität in Peking.

Während einer Podiumsdiskussion mit Chinas Finanzelite am vergangenen Samstag, stellt er zuerst die Frage: Warum können wir die Trump-Regierung nicht in den Griff bekommen?”

Die USA und China haben sich schon länger in einer Pattsituation befunden, in besonderem Maße seitdem Präsident Trump das Amt angetreten hat.

Di Dongsheng, außerordentlicher Professor der Renmin University of China, kommentierte die Beziehung zwischen den zwei Nationen.

Folgendes sagte er, bevor Trump gewählt wurde: “So wie bei einem Streit zwischen einem Paar, der nicht lange dauert, konnten alle diplomatischen Krisen zwischen den USA und China in zwei Monaten entschieden werden. Warum war das so?”

“Weil wir Verbindungen auf den höchsten Ebenen haben, unsere alten Freunde im innersten Kreis der Vereinigten Staaten. Verstanden? Einen Applaus wenn Sie es verstanden haben.” – Di Dongsheng, Außerordentlicher Professor, Renmin University of China.

Er fügte hinzu, dass China umfassende Beziehungen zur Wall Street hat. Deren Beeinflussung der U.S.-Politik und -Diplomatie ist in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen.

“Aber das Problem ist, dass nach 2008 der Einfluss der Wall Street begann abzunehmen. Und noch wichtiger, nach 2016 konnte die Wall Street Trump nicht in den Griff bekommen.” – Di Dongsheng, Außerordentlicher Professor, Renmin University of China.

Di behauptet, dass Quellen ihm berichteten, dass die Wall Street versucht, China während des Handelskrieges zu helfen. Allerdings hätten diese Bemühungen nicht viel Einfluss gehabt.

“Aber jetzt sehen wir, wie Biden zu Macht gelangt. Er gehört zur traditionellen Elite, zur Politischen Elite, zur pro Unternehmens-Elite. Er hat sehr enge Beziehungen mit der Wall Street.” – Di Dongsheng, Außerordentlicher Professor, Renmin University of China.

Di erwähnte zudem Bidens Sohn, Hunter. Er fragte, wer Hunter Biden geholfen habe seine Investmentfirma zu errichten und fügte hinzu: “Verstehen Sie? Dahinter gab es Vereinbarungen.”

Ein Internetnutzer kommentierte: “Ich weiß nicht, wer er ist, aber er ist wirklich dumm. Im Grunde genommen hat er streng geheime Informationen zur Herrschaft des Regimes in seiner Rede durchsickern lassen.”