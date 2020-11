Pentagon entlässt 11 Top-Verteidigungsberater | Powell reicht Klagen ein: „unwiderlegbare Beweise“

Die Trump-Regierung hat am 25. November 11 hochrangige Berater, darunter Henry Kissinger, aus dem Defense Policy Board des Pentagon entlassen.

Rechtsanwältin Sidney Powell hat am 25. November eine Bundesklage wegen „massiven Wahlbetrugs“ in Georgia eingereicht.

Twitter hat das persönliche Konto von Doug Mastriano gesperrt. Der republikanische Senator organisierte am 25. November die Anhörung zur Wahlbeobachtung in Pennsylvania.

Ein Berufungsgericht in Georgia will die Klage des Anwalts Lin Wood unverzüglich überprüfen. Ein Amtsgericht hatte zuvor Woods Forderungen abgelehnt, die Wahlbestätigung im US Bundesstaat zu verzögern.

Einige Stadtteile von Milwaukee, in Wisconsin, haben eine ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung gemeldet.

Immer mehr Firmen verlagern ihre Geschäfte aus China. Auch der US-Tech-Riese Apple schließt sich diesem Trend an. Grund ist die anhaltende Pandemie und der Handelskrieg zwischen den USA und China.

