Proteste gegen die US-Wahl-Berichterstattung vor CNN-Zentrale in Atlanta

Vor dem CNN-Hauptquartier in Atlanta, Georgia, protestierten am 22. November dutzende Menschen gegen die ihrer Meinung nach voreingenommene Berichterstattung des Senders. Ihr Protest in der Nähe des Centennial Olympic Park richtete sich konkret auf die Berichterstattung über die Präsidentschaftswahlen und die Klagen der Trump-Kampagne in den noch umkämpften Bundesstaaten.

Brandon Straka, der Gründer der #WalkAway-Bewegung, sagte: „Sie werden lügen, sie werden betrügen, sie werden auslassen, sie werden betrügen, sie werden alles, was sie für ihre gewählten Kandidaten ausbessern müssen, unverhohlen ausbessern; wenn sie Beweise für sie verbergen müssen – sie werden alles tun, was sie tun müssen.“

Straka weiter:

Aber am erschreckendsten ist meiner Meinung nach, dass, wenn man in diesem Land eine Minderheit ist, man selektiv und absichtlich von den liberalen Medien in diesem Land ins Visier genommen wird.“

Der Vertreter des Bundesstaates Georgia, Vernon Jones, ein Demokrat, der sich für Präsident Donald Trump ausgesprochen hat, sprach ebenfalls auf der Kundgebung und sagte: „Wir treten für Republikaner, Demokraten, Freiheitliche und Unabhängige ein, wir treten für unser Recht auf eine echte, faire und transparente Wahl ein. Was ist daran falsch? Wo sind die Demokraten? Stacy Abrahams und die Medien brauchten drei Jahre, bevor sie sagen konnte: ‚Okay, sie hat verloren'“.

CNN reagierte nicht sofort auf die Bitte von NTD um Stellungnahme. Das CNN-Zentrum in Atlanta ist der Welt-Hauptsitz von CNN (Cable News Network) mit den Haupt-Nachrichten-Redaktionen sowie Studios mehrerer Nachrichtenkanäle.

Der Artikel erschien zuerst im Video-Bereich der The Epoch Times: Dozens Gather Outside CNN Headquarters to Protest Election Coverage (Deutsche Übersetzung ks)