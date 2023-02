Putin: „Der Westen hat den Krieg gestartet“

Wladimir Putin hielt seine Rede zur Lage der Nation in Moskau. Dabei erklärte er die Kriegsziele Russlands und benannte den Westen als Aggressor.

Der russische Präsident Wladimir Putin bekräftigte die Kriegsziele seines Landes in der Ukraine. Man wolle lediglich die „historischen Gebiete“ Russlands verteidigen, sagte er am Dienstag in einer Rede zur Lage der Nation in Moskau. Man führe keinen Krieg gegen die ukrainische Bevölkerung, die eine „Geisel“ des „Regimes“ in Kiew sei.

Putin nannte in der Rede viele Vorwürfe, mit denen er den Angriff auf die Ukraine bereits in der Vergangenheit begründet hatte. So erwähnte er zum Beispiel erneut das „Neonazi-Regime“ in der Ukraine, welches Russland angreifen wolle.

Zudem sprach er erneut von den „geheimen Bio-Laboren“, die die USA und die NATO vor Ort betrieben hätten. Bei der „Spezialoperation“ wolle Russland weiterhin „Schritt für Schritt“ vorgehen.

Der russische Präsident machte den Westen nochmals für die Eskalation verantwortlich. Zeitgleich sagte Putin, dass sein Land „alles“ getan habe, um den seit 2014 anhaltenden Konflikt im Donbass „friedlich“ zu lösen.

Der Westen und nicht Russland habe den Krieg begonnen, so der Kreml-Chef. „Sie haben den Krieg gestartet. Und wir haben Gewalt angewendet, um das zu stoppen.“ (dts/mf)