Putin nennt Anklagen gegen Trump „politisch motivierte Verfolgung“

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die Strafverfahren in den USA gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump als „politisch motivierte Verfolgung“ bezeichnet.

„Was die Verfolgung von Trump angeht, so ist sie für uns in der gegenwärtigen Situation gut, weil sie die Verkommenheit des amerikanischen Systems zeigt“, sagte Putin am Dienstag beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Es sei eine „politisch motivierte Verfolgung eines Mitbewerbers“, die vor den Augen der Welt und Amerikas ausgetragen werde.

Der Kreml, der freundschaftliche Beziehungen zu Trump unterhält, hat den früheren US-Präsidenten wiederholt verteidigt. In Wladiwostok wies Putin aber erneut den Vorwurf der Nähe zu Trump zurück.

Trump ist in diesem Jahr bereits mehrfach angeklagt worden. Er wird unter anderem beschuldigt, Druck zur Änderung des Wahlergebnisses 2020 ausgeübt zu haben.

Historischer Tiefpunkt der Beziehungen

Seit Russlands Invasion in der Ukraine haben die ohnehin belasteten Beziehungen zwischen Moskau und Washington einen historischen Tiefpunkt erreicht. „Wir hören Herrn Trump sagen, dass er dringende Probleme in wenigen Tagen lösen wird, einschließlich der ukrainischen Krise. Nun, das kann nur Freude bringen. Das ist gut“, sagte Putin.

Allerdings erwarte er keinerlei Änderungen in der außenpolitischen Haltung der USA gegenüber Russland – unabhängig davon, „wer auch immer nächstes Jahr zum Präsidenten gewählt“ werde, sagte Putin weiter in Wladiwostok.

Die derzeitigen Entscheidungsträger hätten die „amerikanische Gesellschaft in eine anti-russische Stimmung gelenkt“, sagte der Kreml-Chef. Nun werde es „sehr schwierig sein, dieses Schiff in die andere Richtung zu steuern“.

In separaten Kommentaren sagte Putin, die Entscheidung des Westens, die Ukraine mit Streubomben und Munition mit abgereichertem Uran zu beliefern, sei ein Verbrechen, und solche Lieferungen könnten den Krieg zwar verlängern, aber nichts an seinem Ausgang ändern. (afp/nh)