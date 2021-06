Putin ruft Russen zur Impfung gegen Corona auf – aber keine landesweite Impfpflicht

Der russische Präsident Wladimir Putin am 14. Mai 2021. Foto: SERGEI ILYIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Angesichts der Corona-Lage in Russland hat Staatschef Wladimir Putin die Bürger zur Impfung aufgerufen, eine Corona-Impfpflicht aber abgelehnt.

Die Menschen sollten auf Empfehlungen von „Experten“ hören, nicht auf „Gerüchte“, sagte Putin am Mittwoch bei seiner jährlichen Fragestunde im Fernsehen mit Blick auf die in seinem Land verbreitete Impfskepsis. Derweil wurde den zweiten Tag in Folge ein neuer Höchststand der täglichen Corona-Toten in Russland registriert.

Putin: Impfskeptiker sind „zahlreich“

Bei seiner jährlichen Fernsehsendung, bei der Zuschauer dem Präsidenten Fragen stellen dürfen, sagte Putin, es habe immer schon Menschen gegeben, die Impfungen grundsätzlich ablehnten.

Impfskeptiker seien „zahlreich“ und das „nicht nur in unserem Land, sondern auch im Ausland“, sagte Putin. Die Menschen sollten aber nicht „auf Leute hören, die davon nichts verstehen und Gerüchte verbreiten, sondern auf Experten“, mahnte der Kreml-Chef. Die Folgen einer Corona-Infektion könnten bei Ungeimpften „sehr ernst“ sein.

Impfempfehlung ja – Corona-Impfpflicht nein

Auf die Bürgerfrage, ob er einen erneuten landesweiten Corona-Lockdown befürworte, antwortete Putin in seiner Fragestunde, die Regionalbehörden ordneten stattdessen Schutzmaßnahmen wie eine Impfpflicht an. Zugleich erteilte er einer landesweiten Corona-Impfpflicht eine Absage: „Ich unterstütze Pflichtimpfungen nicht.“

Der 68-jährige Kreml-Chef hob hervor, dass er selbst bereits geimpft wurde, und gab nun bekannt, dass er den russischen Impfstoff Sputnik V erhalten habe. Die insgesamt vier in Russland entwickelten Impfstoffe seien besser als ausländische Alternativen wie die von Astrazeneca oder Biontech/Pfizer, versicherte er.

Große Impfskepsis in Russland

In Russland ist die Impfskepsis allerdings weit verbreitet. Laut Putin haben bisher erst rund 23 Millionen der 146 Millionen Russen mindestens eine Impfdosis erhalten.

Nach Angaben der Website „Gogow“, die angesichts fehlender landesweiter Statistiken Daten aus den Regionen zusammenträgt, liegt der Anteil bei rund 15 Prozent.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte daher am Dienstag einräumen müssen, dass das Ziel der russischen Regierung, bis zum Herbst 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen, nicht mehr zu erreichen sei.

Impfpflicht durch die „Hintertür“

Als erste russische Stadt hatte Moskau diesen Monat eine Art Impfpflicht eingeführt. Dienstleistungsunternehmen in der russischen Hauptstadt müssen künftig nachweisen, dass 60 Prozent ihrer Belegschaft geimpft sind. Mindestens ein Dutzend andere russische Regionen folgten dem Beispiel.

Offiziell hat Russland seit Beginn der Pandemie schon mehr als 135.000 Todesfälle registriert – so viele wie kein anderes Land in Europa. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus.

Die russische Statistikbehörde Rosstat hatte im April erklärt, bei einer weiter gefassten Definition von Corona-Toten gebe es in Russland mindestens 270.000 Todesopfer. (afp)

