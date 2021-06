Rätsel um vier tote British Airways-Piloten – Starben sie an Corona-Impfungen?

Vier tote BA-Piloten innerhalb kürzester Zeit geben Rätsel auf. Offiziellen Angaben der Fluggesellschaft und der zuständigen britischen Behörde stehen Gerüchte über Zusammenhänge zwischen den Todesfällen und den Corona-Impfungen gegenüber. Beruhen die Gerüchte auf echten Insider-Angaben oder ist alles nur Fake?

Nachdem vier Piloten der British Airways (BA) plötzlich verstarben, wurden Gerüchte laut, dass sie alle zuvor eine Corona-Impfung erhalten hatten. Die Fluggesellschaft bestätigte die Todesfälle, dementierte jedoch einen Zusammenhang zwischen den Fällen.

„Traurigerweise sind vor kurzem vier Mitglieder unserer Pilotengemeinschaft verstorben. Unsere Gedanken sind bei ihren Familien und Freunden. An den Behauptungen in den sozialen Medien, die vier Todesfälle stünden in Zusammenhang, ist jedoch nichts dran“, so British Airways.

Sadly four members of our pilot community passed away recently. Our thoughts are with their family and friends. However, there is no truth whatsoever in the claims on social media speculating that the four deaths are linked. Julie — British Airways (@British_Airways) June 17, 2021

Echt oder unecht? – Die Audio-Aufnahme

In einer viral in den Social Media verbreiteten Audio-Aufnahme heißt es, dass mehrere gesunde Piloten nach einer Corona-Impfung starben. Die Todesfälle hätten Gespräche mit der Regierung nach sich gezogen. Sie soll von einem Mann stammen, der mit einem BA-Piloten gesprochen hat.

Während Twitter die Audio-Aufnahme löschte, machten sie Facebook und Instagram mit einer vorherigen Fake-News-Warnung zugänglich: „Fact Check-British Airways is not in ‘crisis talks’ with the government over vaccinated pilots (Reuters Fact Check UK).“ (zu Deutsch: „Faktencheck – British Airways ist nicht in ‚Krisengesprächen‘ mit der Bundesregierung über geimpfte Piloten (Reuters Fact Check UK).“)

Der laut „Reuters“ nicht identifizierte Mann soll nach einem Gespräch mit einem Freund, einem BA-Piloten, gesagt haben:

Sie haben den dritten BA-Piloten in den letzten sieben Tagen sterben lassen, ja? Der dritte Pilot ist in der letzten Woche gestorben.“

Die ersten beiden Jungs seien in ihren Vierzigern und Fünfzigern gewesen, der dritte Mitte dreißig, absolut fit, keine Vorerkrankungen. „Er bekommt seine zweite Impfung und ist innerhalb weniger Tage tot, genau wie die ersten beiden.“

Aus diesem Grund führe die BA jetzt Krisengespräche mit der Regierung darüber, ob geimpfte Piloten fliegen dürfen. Laut seinem Freund bei der BA sei jedoch das Problem, dass bereits 80 bis 85 Prozent bei British Airways geimpft wurden. Der Mann im Audio schlussfolgerte, dass nur zehn Prozent der Piloten in der Lage seien, zu fliegen. Das sei ein ernstes Problem.

Gegenüber der US-Epoch Times bestätigte BA die Todesfälle, dementierte jedoch diesbezügliche Gespräche mit der Regierung. Wie viele der gestorbenen Piloten zuvor eine Corona-Impfung bekommen hatten, wollte die Fluggesellschaft aber nicht sagen.

Die zuständige britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) gab der Epoch Times gegenüber per E-Mail bekannt, dass die Behörde „nicht über den Tod von BA-Piloten nach Erhalt des COVID-19-Impfstoffs informiert“ worden sei.

Laut der Direktorin für Risikomanagement von Arzneimitteln innerhalb der Behörde, Dr. Sarah Branch, war es im Gespräch mit der BA oder anderen Fluggesellschaften bislang kein Thema, geimpfte Piloten am Fliegen zu hindern. „Es gibt derzeit keine Einschränkungen für die Luftfahrt oder andere Branchen und Aktivitäten nach der Impfung“, sagte Branch.

Plötzlich starben vier BA-Piloten

Zudem war ein Foto von ausgelegten Kondolenzbüchern für die vier Piloten auf Twitter aufgetaucht. Einige User fanden es merkwürdig, dass vier Piloten gleichzeitig gestorben seien. Die BA bestätigte die Echtheit des Fotos gegenüber „Reuters“, erklärte jedoch, dass keiner der Todesfälle mit Impfstoffen in Verbindung gestanden habe.

I believe it was actually FOUR young pilots who died due to the Maxine pic.twitter.com/LkahSVOTkN — The Thing (@TheThin59129130) June 17, 2021

Ein Airbus-Pilot äußerte sich bezüglich der BA-Meldung vom Tod der vier Piloten auf Twitter: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Flieger zuvor eine Krankheit hatten“, so der Insider.

Ihm zufolge wird der Gesundheitszustand der Piloten jährlich und mit zunehmendem Alter sogar halbjährlich medizinisch untersucht, einschließlich Herz, Augen, Ohren, Gehirn usw.

Pilots are medically checked yearly. This check up includes heart, sight, hearing, brain and so on. Above a certain age, the medical check has to be done every 6 months. It is very unlikely that these aviators had any disease before. Btw many Indian pilots also died recently ! — Pilot Alexander (@pilotalexanderA) June 18, 2021

Der Pilot merkte noch an, dass in Indien viele Piloten gestorben seien. Tatsächlich berichtete „India Today“ kürzlich vom Tod von 17 Piloten indischer Fluggesellschaften – allerdings nicht im Zusammenhang mit Impfungen, sondern mit Covid-19.

