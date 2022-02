Rekordwert an schwerkranken COVID-19-Patienten – 80 % davon geimpft

In Israel sind so viele schwer erkrankte Corona-Patienten registriert worden, wie noch nie. Der Stationsleiter einer israelischen Klinik setzt die Corona-Impfung zu den Zahlen ins Verhältnis. Die meisten Patienten seien geimpft. Trotzdem gebe es keinen Grund zur Sorge: Die meisten COVID-Patienten seien aufgrund ihrer Vorerkrankungen im Spital.

Israel meldet derzeit einen neuen Höchstwert an Corona-Schwerkranken in ihren Kliniken. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, dass 1.263 schwer an COVID-19 erkrankte Patienten in Krankenhäusern behandelt werden. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der Leiter der Coronavirus-Station des Ichilov-Krankenhauses, Professor Yaakov Jerris, klärt gegenüber dem Fernsehsender „Channel 13 News“ über die Situation vor Ort auf.

Bisher kam Israel relativ gut durch die Corona-Pandemie. Das Land galt in Sachen Impfung seit Zulassung der Impfstoffe immer schon als Vorreiter. Seit Dezember läuft bereits die vierte Impfrunde. Daher ist es verwunderlich, dass nun so viele schwere Verläufe festgestellt werden.

Sorgt die derzeit dominierende Omikron-Variante doch für schwerere Verläufe, obwohl bisher überall von meist leichten Verläufen berichtet wurde? Laut Professor Jerris ist das nicht der Grund.

Wie auf „Israel National News“ berichtet wird, musste Yaakov Jerris feststellen, dass die große Mehrheit der COVID-Patienten in den israelischen Krankenhäusern nicht aus ungeimpften, sondern aus mehrfach geimpften bestehe.

Demnach hätte der Impfstoff für den Professor also keine ausschlaggebende Bedeutung für eine Vermeidung von schweren Erkrankungen. Entsprechend seien nur 20 bis 25 Prozent der israelischen Patienten ungeimpft.

🇮🇱📢 ‚80% of serious COVID cases are fully vaccinated‘ says Ichilov hospital director. Vaccine has „no significance regarding severe illness,“ says Prof. Yaakov Jerris, on channel 13 news, 2 days ago.

