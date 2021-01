Texas: Bundesrichter hebt vorübergehend Bidens Abschiebestopp auf

Der Abschiebestopp von illegal in die USA gelangten Migranten wurde vorübergehend aufgehoben. Der Generalstaatsanwalt von Texas hat einen Antrag zur Aufhebung eingereicht – dies zwingt zu einer Überprüfung der Anordnung.

Ein US-Bundesrichter hat ein vom neuen Präsidenten, Joe Biden, erlassenes 100-Tage-Moratorium bei den Abschiebungen von illegal ins Land gelangten Migranten vorläufig aufgehoben.

Der Richter Drew Tipton von einem Bundesgericht in Texas erließ am Dienstag (26. Januar) eine 14-tägige einstweilige Verfügung gegen das Moratorium. In dieser Zeit soll die Maßnahme des neuen Präsidenten weiter gerichtlich geprüft werden.

Tipton gab mit seiner Verfügung einem Antrag des Generalstaatsanwalts des Bundesstaats Texas, Ken Paxton, statt. Dieser lobte den Richter dafür, dass er „der Sicherheit unserer Bürger Vorrang gegeben“ habe.

Die von Biden verfügte Aussetzung der Abschiebungen würde „die Texaner in Gefahr bringen und das Bundesrecht untergraben“, erklärte Paxton. Der Chefankläger in Texas ist ein enger Verbündeter des früheren Präsidenten Donald Trump, der einen harten Kurs gegen die illegale Zuwanderung verfolgt hatte.

Während der vierjährigen Amtszeit von Trump haben Demokraten und Einwanderungsaktivisten oft Klagen eingereicht, um den Bau der Grenzmauer zu stoppen. Mit Paxtons Klage ist es nun umso wahrscheinlicher, dass die Republikaner das Gleiche mit dem neuen Präsidenten tun werden – vor allem mit Hunderten Richtern, die von Trump während seiner Amtszeit ernannt wurden.

Paxton begrüßte den Sieg und schrieb auf Twitter: „Texas ist der erste Staat in der Nation, der eine Klage gegen die Biden-Regierung eingereicht hat. UND WIR HABEN GEWONNEN.“

VICTORY.

Texas is the FIRST state in the nation to bring a lawsuit against the Biden Admin.

AND WE WON.

Within 6 days of Biden’s inauguration, Texas has HALTED his illegal deportation freeze.

*This* was a seditious left-wing insurrection. And my team and I stopped it.

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) January 26, 2021