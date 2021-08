Rückkehr der Touristen sorgt in Spanien für Rekord-Rückgang der Arbeitslosigkeit

In Spanien ist die Arbeitslosigkeit im Juli so stark wie nie seit Beginn der Statistik 1996 gesunken - was vor allem an der Rückkehr der Touristen liegt.

In Spanien ist die Arbeitslosigkeit im Juli so stark wie nie seit Beginn der Statistik 1996 gesunken – was vor allem an der Rückkehr der Touristen liegt. Wie das spanische Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, fanden im vergangenen Monat fast 200.000 Arbeitslose einen neuen Job, darunter waren fast 134.000 Stellen im Dienstleistungssektor. Er wird in Spanien vom Tourismus dominiert.

Den offiziellen Zahlen zufolge sank die Zahl der Arbeitslosen im Juli verglichen mit Juni um 5,47 Prozent auf zuletzt rund 3,4 Millionen. Laut spanischem Statistikamt begrüßte das Land im Juni 2,2 Millionen ausländische Touristen – nach nur gut 204.000 im Juni 2020 inmitten der Corona-Pandemie. Das Vorkrisenniveau ist damit allerdings noch lange nicht erreicht: Im Juni 2019 genossen rund 8,8 Millionen Touristen die spanische Sonne.

Mit einem Anteil von 22,6 Prozent waren die Deutschen zuletzt die größte Gruppe unter den Reisenden in Spanien. Der Hauptstadtflughafen BER veröffentlichte am Dienstag Zahlen zum Flugverkehr im Juli. Demnach wurden im vergangenen Monat erstmals mehr als eine Million Passagiere abgefertigt – rund 1,25 Millionen Fluggäste starteten und landeten am BER.

„Der deutliche Anstieg der Passagierzahlen während der Sommerferien ist ein Zeichen dafür, dass sich die Menschen trotz der Corona-Pandemie nach einem Urlaub in der Ferne sehnen und darauf nicht verzichten wollen“, erklärte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup. (afp)

