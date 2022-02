Scholz: Krieg in Europa ist für meine Generation „undenkbar“ geworden

Bundeskanzler Olaf Scholz (l) bei einer Pressekonferenz mit Russlands Präsident Wladimir Putin am 15. Februar 2022 in Moskau. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik/AFP via Getty Images

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in der Ukraine-Krise die diplomatischen Möglichkeiten "bei weitem nicht ausgeschöpft". Auch Russlands Präsident Wladimir Putin betont Dialogbereitschaft. Mit Bezug zu Nord Stream 2 lobte der Kreml-Chef Altkanzler Schröder.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in Moskau für eine Deeskalation im Konflikt mit der Ukraine und der NATO geworben. Krieg in Europa sei für seine Generation „undenkbar“ geworden, sagte er am Dienstag nach einem überraschend kurzen Vier-Augen-Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der entgegnete, er gehöre zu derselben Generation, habe aber erlebt, wie die NATO gegen Jugoslawen in den Krieg gezogen sei.

Den angekündigten Teilrückzug von russischen Truppen von der Grenze zur Ukraine hat Scholz als „gutes Zeichen“ bezeichnet. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten sagte Scholz, Sicherheitsfragen in Europa könnten nur mit und nicht gegen Moskau geklärt werden.

Darüber seien sich „alle einig in der Nato und in der Europäischen Union und deshalb müsste es möglich sein, eine Lösung zu finden“. Die diplomatischen Möglichkeiten seien in der Ukraine-Krise „bei weitem nicht ausgeschöpft“.

„So schwierig und ernst die derzeitige Lage auch scheint – ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben“, sagte Scholz mit Blick auf die Kriegsgefahr in der Ukraine. Die diplomatischen Anstrengungen müssten fortgesetzt werden.

„Jetzt muss es darum gehen, entschlossen und mutig an einer friedlichen Auflösung dieser Krise zu arbeiten“, forderte Scholz. „Dass wir jetzt hören, dass einzelne Truppen abgezogen werden, ist jedenfalls ein gutes Zeichen. Wir hoffen, dass da noch welche folgen.“

Russland will in Ukraine-Konflikt keinen Krieg

Auch Putin bekundete seine Bereitschaft, mit dem Westen weiter in Fragen der europäischen Sicherheit zusammenzuarbeiten. Er betonte außerdem die Bedeutung, die Russland als Energielieferant für Deutschland habe. Nord Stream 2 sei ein rein kommerzielles Projekt ohne politische Färbung. Ex-Kanzler Schröder habe dafür gesorgt, dass Deutschland günstiger mit Energie versorgt werde.

Zuletzt hatte es vor allem aus den USA Spekulationen über einen unmittelbaren bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine gegeben.

Putin bestreitet, dass Russland in der Ukraine-Krise einen Krieg anstrebt. „Wollen wir das, oder nicht? Nein, natürlich nicht“, sagte er nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau am Dienstag. „Genau deshalb haben wir Vorschläge für einen Verhandlungsprozess unterbreitet.“

„Wir sind bereit zu dieser gemeinsamen Arbeit auch in der Zukunft“, sagte der Kreml-Chef. „Wir sind auch bereit, den Weg der Verhandlungen zu gehen.“ Die beiden Politiker berieten in Moskau mehrere Stunden über den Ukraine-Konflikt. (afp/dts/dl)