Senator Hawley sieht Freiheit durch linke Cancel Culture massiv gefährdet

Der republikanische Senator Josh Hawley steht unter starkem Beschuss der Demokraten, nachdem er die Wahlmännerstimmen am 6. Januar angefochten hatte. Joe Biden verglich ihn am 8. Januar mit Joseph Goebbels. Hawley sieht chinesische kommunistische Strukturen in den USA aufkommen und will dagegen ankämpfen.

Der republikanische Senator Josh Hawley warnte in einem Interview mit der „New York Post“, dass das Sozialkreditsystem aus dem kommunistischen China in den Vereinigten Staaten in Form der „Cancel Culture“ umgesetzt werde.

Das sei die neueste Form der Abschaffung der Kultur in diesem Land, in dem Unternehmensmonopole und die Linke sich verbünden, um unliebsame Meinungen zu unterbinden und Amerika ihre politische Agenda aufzuzwingen. Mit den Äußerungen bezog er sich auf die Zensur von Big Tech.

„Jeder weiß, was man unter Kreditwürdigkeit versteht. Aber ein Sozialkreditsystem mit Punkten ist neu. Es handelt sich um den neuesten Unternehmensimport aus dem kommunistischen China, wo Regierung und Großunternehmen die sozialen Ansichten und Aussagen jedes Bürgers überwachen“, sagte Hawley gegenüber der Zeitung.

„Es wird noch schlimmer werden“, fügte Hawley hinzu. „Die Tech-Titanen haben bereits Dutzende von Konservativen aus den sozialen Medien verbannt, und wenn es nach ihnen geht, wird die Hälfte der republikanischen Fraktion aus dem Kongress ausgeschlossen.“

Hawley merkte an, dass Konservative unter großem Druck stünden, da sich die „Cancel Culture“ verschärfe:

Deine ‚konservative‘ soziale Plattform ist nicht viel wert, wenn Amazon sie abschalten kann. Deine Stimme kann immer noch Deine sein, aber wenn Deiner Partei die Mittel zur effektiven Organisation durch Konzernmonopole verweigert werden, kann man nicht gewinnen. Deine Kirche kannst Du immer noch besuchen, aber gehst Du in die falsche Kirche, dann hast Du vielleicht in ein paar Jahren keinen Job mehr“.

Er fügte hinzu, dass „diejenigen, die immer noch an die freie Meinungsäußerung und den ersten Verfassungszusatz glauben“, „Stellung beziehen“ sollten.

Das von der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) verwendete Sozialkreditsystem zielt darauf ab, angebliche Übertretungen zu bestrafen, wie z.B. Kritik an der Regierung, verspätete Überweisungen, die Unterstützung von Falun Gong – der verfolgten Meditationsgruppe -, von Uiguren und Tibetern, und mehr.

Die Strafen können Reiseverbote für das Ausland beinhalten, das Verbot öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, in Hotels einzuchecken und in bestimmten Jobs eingestellt zu werden. Ebenso kann es bedeuten, auf eine öffentliche schwarze Liste gesetzt zu werden.

Hawley und Cruz unter Beschuss

In den letzten Wochen gerieten Hawley und der republikanische Senator Ted Cruz unter Beschuss, weil sie die Wahlergebnisse während der gemeinsamen Sitzung des Kongresses am 6. Januar angefochten hatten. Einige Demokraten behaupteten, dass die beiden dazu beigetragen hätten, die Gewalt am Kapitol anzustacheln.

Ein Verleger stornierte Hawleys Buch, das in Kürze erscheinen sollte, eine Wahlkampfspendenveranstaltung wurde von einer Hotelkette abgesagt. Einige forderten ihn zum Rücktritt auf.

„Ich für meinen Teil werde nicht nachgeben“, erklärte Hawley. „Mein Buch wird veröffentlicht werden, und ich werde weiterhin die Menschen meines Staates ohne Voreingenommenheit vertreten, was auch immer die Linke oder die Konzerne sagen.“

„Die Mächtigen sehen im gegenwärtigen Moment eine Gelegenheit, ihre Kontrolle über die Gesellschaft zu festigen und abweichende Meinungen zu unterdrücken“, schrieb Hawley weiter.

„Das bedeutet, dass diejenigen, die an den ersten Verfassungszusatz und die Grundprinzipien der amerikanischen Freiheit glauben, jetzt Stellung beziehen müssen, solange wir noch können.“

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Sen. Hawley: ‘Communist China’-Style Social Credit Scores Coming to US in Form of ‘Cancel Culture’ (deutsche Bearbeitung von mk)