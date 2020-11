Sidney Powell fordert Untersuchung von Dominon-Wahlsystem in Georgia

Rechtsanwältin Sidney Powell, die Klagen zu den US-Präsidentschaftswahlen zugunsten der Kampagne von Präsident Donald Trump eingereicht hat, fordert, dass die Dominion-Wahlsysteme wegen eines lukrativen Auftrags aus Georgia, der an diese Firma vergeben wurde, untersucht werden sollten.

Es sollte, offen gesagt, eine Untersuchung, eine gründliche strafrechtliche Untersuchung aller Personen geben, die am Erwerb des Dominion [Wahlsystems] für den Staat Georgia beteiligt waren“, sagte Powell am Samstag gegenüber Newsmax und fügte hinzu, dass es potentielle „Vorteile für Familienmitglieder derer, die den Vertrag unterschrieben haben,“ gegeben hätte.

Dominion Voting Systems hat alle Anschuldigungen Powells bezüglich Betrug, Korruption und jegliche angeblichen Verbindungen zu ausländischen Regierungen in Erklärungen gegenüber der amerikanischen The Epoch Times zurückgewiesen.

Und offen gesagt für jeden anderen Staat [sollte es auch eine Untersuchung geben], wenn man bedenkt, wie entsetzlich das System ist und die Tatsache, dass es entworfen wurde, um die Stimmen zu manipulieren und die wirklichen Stimmen der amerikanischen Bürger zu zerstören, die legal abgestimmt haben“, äußerte Powell weiter.

Dominion: Änderung elektronischer Abstimmungen „physisch unmöglich“

Der Sprecher der Firma Dominion Voting Systems, Michael Steel, behauptete letzte Woche in einem Interview mit Fox News, dass es „physisch unmöglich“ sei, elektronische Abstimmungen von einem Kandidaten zum anderen zu ändern. Allerdings belegte er seine Aussage nicht mit konkreten Angaben, warum dies der Fall sei.

Powell fügte hinzu, dass ihre Untersuchung ergeben habe, dass „Geld oder Leistungen an Familienmitglieder derer gezahlt wurden, die den Vertrag für Georgia unterzeichnet haben“.

Ich denke, es gibt mehrere Personen im Büro des Außenministers und andere, die in Georgia untersucht werden sollten, welche Vorteile sie möglicherweise dafür erhalten haben, dass sie dem Dominion [Wahlsystem] den 100-Millionen-Dollar-Vertrag ohne ein Angebot gaben“, sagte Powell in dem Interview.

Einem Bericht des Atlanta Journal-Constitution zufolge wurde ein 107 Millionen Dollar-Vertrag für den Wechsel von Election Systems & Software zu Dominion Voting Systems im Jahr 2019 vergeben.

Powell: Verschwörung zwischen ausländischen Regierungen, Wahlbeamten und Herstellern von Wahlsoftware

In ihren Klagen und öffentlichen Erklärungen hat Powell eine mögliche Verschwörung zwischen ausländischen Regierungen, Wahlbeamten und Herstellern von Wahlsoftware angedeutet, um Stimmen von Trump auf Biden zu verschieben.

Aber „jede Stimme von einem Dominion-Gerät in Georgia wird auf einem überprüfbaren Papierweg dokumentiert und erstellt einen überprüfbaren Stimmzettel, der für die manuelle Auszählung zur Verfügung steht“, erklärte Dominion am 26. November.

Tatsächlich haben die Handzählungen in Georgien, unabhängige Prüfungen und Maschinentests wiederholt bestätigt, dass die Maschinenzählungen genau waren“, erklärte Dominion.

Und letzten Sonntag, den 23. November, stellte Trumps Anwaltteam klar, dass Powell kein Mitglied des Teams sei. Später teilte der persönliche Anwalt von Trump, der ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani-Trump, Fox News mit, dass Powell an einer anderen Reihe von Klagen arbeitet.

Giuliani: Anwaltteam und Powell verfolgen unterschiedliche Theorien

„Ich glaube, das liegt daran, dass wir zwei verschiedene Theorien verfolgen“, sagte Giuliani und fügte hinzu, dass das Trump-Anwaltteam sich auf „Fehlverhalten bei der Wahl“ durch Staatsbeamte an Orten wie Pennsylvania, Michigan, Georgia und anderswo konzentriert. Giuliani argumentierte, dass Trump in einigen dieser Staaten seine verfassungsmäßigen Rechte vorenthalten wurden, und er sagte voraus, dass einige ihrer Klagen es bis zum Obersten Gerichtshof schaffen werden.

Weder Dominion noch das Büro des Außenministers von Georgia reagierten am Samstag auf eine Bitte um Stellungnahme zu Powells Behauptungen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Sidney Powell: Voting Contracts in Georgia Warrant Criminal Investigation (Deutsche Bearbeitung von er)