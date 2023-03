„Sie lügen“: Tucker Carlson enthüllt neue Details aus exklusivem Videomaterial

Foto: Rich Polk/Getty Images for Politicon

US-Kapitolsturm am 6. Januar 2021

Bereits im Februar stellte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy dem Fox-Sender Videomaterial von Überwachungskameras von dem sogenannten gewaltsamen Einbruch in das US-Kapitol am 6. Januar 2021 zur Verfügung. Nun geht Tucker Carlson mit seinen Ergebnissen an die Öffentlichkeit.