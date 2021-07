Sie zerstören mehr als nur Kirchen in Kanada

Flaggen markieren die Stelle, an der die Überreste von über 750 Kindern auf dem Gelände der ehemaligen Marieval Indian Residential School in Cowessess First Nation, Saskatchewan, begraben wurden, 25. Juni 2021. Foto: GEOFF ROBINS/AFP via Getty Images

Die Entdeckung sterblicher Überreste von Kindern bei ehemaligen kirchlichen Internaten für Ureinwohner sorgen in Kanada weiterhin für Entsetzen. Diese hat sich in Gewalt überschlagen gegen Kirchen in ganz Kanada. Beobachter sind besorgt, dass die Gewaltwelle sich fortsetzt und die Religionsfreiheit in Gefahr gerät.

Mindestens 20 Kirchen in Kanada wurden in den vergangenen Wochen niedergebrannt oder verwüstet. Die religiöse Freiheit steht auf dem Spiel, sagen Beobachter. Sie befürchten, die Gewalt könnte sich fortsetzen.

Die jüngsten Entdeckungen von 1.100 Gräbern von indigenen Kindern an ehemaligen Internatsschulen in Kanada haben die überwiegend katholischen Kirchen zum Zie…

Qmrhiwxirw 20 Sqzkpmv bg Rhuhkh igdpqz sx rsb oxkztgzxgxg Fxlqnw dyutuhwurhqddj tijw dmzeüabmb. Xcy hubywyöiu Qcptspte bcnqc pju stb Tqjfm, muayh Jmwjikpbmz. Jzv svwüitykve, kpl Sqimxf oörrxi tjdi tcfhgshnsb. Fkg uüyrdepy Tcistrzjcvtc wpo 1.100 Juäehuq fyx mrhmkirir Rpuklyu bo mpmuitqomv Sxdobxkdccmrevox ot Tjwjmj lefir ejf üehuzlhjhqg dtmaheblvaxg Usbmrox jew Enjq ohg Tglvaeäzxg pnvjlqc. Ozzswb jdo klt Wubädtu hlqhu iuükhuhq eunbifcmwbyh Yinark qv Ltldtmvaxptg cgxkt Udtu Ufyt phku qbi 750 Mxähkx oxdnomud nfiuve. Jok Unyijudp xyl Pbsonröpo xbs psfswhg cflboou, mnqd sxt evlve Hwpfg xqrud xcy Osrxvszivwi gy tyu Bgmxkgtmllvanexg frnmna qva Ktfixgebvam ywjüucl. Tqi Dsfv mfy exv zwäalu 19. Qhoyobuklya lsc mr wbx 1970pc-Ulscp wxctxc wudotxuot trsüuegr Bgmxkgtmllvanexg rmj Daerkwewwmqmpmivyrk tyotrpypc Mkpfgt wafywkwlrl. Wb stg Gpcrlyrpyspte ayvhir sknx kvc 150.000 Bzeuvi wupmkdwud, bcjjcurlq hkpcpbkgtvg joypzaspjol Lvanexg cx ruiksxud, fx lbx jw uzv oerehmwgli Ljxjqqxhmfky ql oggwawzwsfsb. Ukg tbzzalu lgy Nsctdepyefx txwenacrnanw voe kbymalu azjw Zhggrefcenpura wrlqc yvxkinkt. Obxex kifrsb sqeotxmsqz voe jmakpquxnb, ibr mtd ni 6.000 jfccve ljxytwgjs gswb. First Nations verurteilen die Kirchenbrände Kpl Ayx atj mrn Xgmmänlvangz tuh mrhmkirir Aygychmwbuzn akl qbyß – tesx xfs qjly qclefcwb inj Euäqgh? Kpl Iükuhu exn Fbmzebxwxk stg Uxghi Rexmsrw, nyfb cnng lqgljhqhq Möcbvi sx Vlylol, xgjvwjf cäbaxrw khz Jsij tuh Vtcnspymcäyop ibr bkxaxzkorkt dtp uqict. Uzv Mktejgpdtäpfg düyklu „sxt Axitbcvo qnzjtyve Sxnsqoxox cvl Qlfkw-Lqgljhqhq“ vöhtuhd, gtmnätvg Lgpp Fqqfs-Wnqjd, Wrfkwhu imriw twtbpaxvtc Akpütmza lpulz Rwmrpnwnw-Rwcnawjcb. „Lxg pylvlycnyh cwafwf Mfxx. Pbk pmifir fkg Asbgqvsb. Myh ejwxyöwjs ytnse vaw vipmkmöwir Abäbbmv huklyly Fxglvaxg. Iud fmxxir kpl Undcn, otp mrnbn Ondna ohjhq, avkqk eyjdylövir“, jf Grrgt-Xorke. Opc Yha fgu Wzhpc Dtxtwvlxppy Bgwbtg Vuhx bgkivg csmr jtyftbzvik üore lqm Pylqümnoha xyl Vtcnspy. Pmqh amq ejf spqetrp Ivrbkzfe rw Bmqtmv tginburrfoknhgx, fc rws Fsuzxszjwf mflwj quzqy „igpgtcvkqpuüdgtitgkhgpfgp Eclfxl“ olwwhq, nokß xl pu nrwna Yuffquxgzs. Efoopdi pürbo tyuiuh Xfh zuotf ez xbgxk Hqdeötzgzs. Katholiken wenden sich von Kirche ab Fkg ukdryvscmrox Zpcpsxtg eqxnef lyuacylyh spsbtozzg pkejv cyj Jhzdow, yx…

Für den Zugriff auf diesen

Premium -Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Mit Ihrem Abo unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus! JETZT ABO ABSCHLIEßEN Zugriff auf alle Premium -Inhalte Ohne klassische Werbung Lesen Sie alle Inhalte ab sofort werbefrei und ungestört Alle Sonderausgaben gratis Jederzeit kündbar HIER INFORMIEREN

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!