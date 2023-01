Skandal weitet sich aus: Europaparlament verweigert Informationen zu Weinreise

EU-Parlamentspräsidentin Metsola lässt sich mit Ehemann in Luxushotel einladen - und findet nichts dabei

Eine gratis Luxus-Weinreise mit Übernachtung im 5-Sterne-Hotel und üppiges 5-Gänge-Menü, dazu Wein in Strömen und der Liebste ist mit dabei. Klingt erstmal gut. Hat aber einen Haken. Oder gleich mehrere. Unter anderem, dass die Eingeladene die EU-Präsidentin ist. Aber das ist längst nicht alles.

Offenlegung der Reiseeinladung „vergessen“

Der erste Haken ist, dass die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, die vom Gesetzgeber gesetzte Frist für die Offenlegung dieser luxuriösen Reiseeinladung und der dazugehörigen Goodies verpasst hat, denn das müssen die EU Parlamentarier. Erst im Januar hat sie die Reise mit Verspätung nachgemeldet.

Ein zweiter Haken ist, und das setzt die Angelegenheit nochmal in ein besonderes Zwielicht, dass EU-Präsidentin Metsola angefragte Detailinformationen zur Luxusreise verweigert, wie Politico enthüllt, und dabei offenbar nichts findet.

Keine Regeln für Präsidentin des Parlaments

Auf die Frage, ob sie gegen die Regeln verstoßen habe, an die sich alle Abgeordneten halten müssen, antwortete Metsola laut Politico, dass es als Präsidentin des Parlaments keine Regeln gebe, an die man sich halten müsse: “Als Präsidentin des Parlaments, nein. Aber wenn Sie wollen, dass von nun an jedes mal sage, wenn ich irgendwohin reise, sobald die Sicherheitsprotokoll-Erwägungen abgeschlossen sind, dann werde ich das tun.“

Und ein weiterer Haken, und das ist der eigentliche, die der ganzen Angelegenheit noch einmal mehr Geschmäckle gibt. Diese ganze Affäre wurde losgetreten, da Roberta Metsola im Rahmen einer von ihr selbst groß angekündigten Aufarbeitung des Katar-Gate (Epoch Times berichtete) genannten EU-Korruptionsskandals bei sich selbst noch eben etwas nachjustiert hatte. Sie hatte offenbar jede Menge Geschenke angenommen, ohne sie zu deklarieren, aber vollmundig angekündigt, gegen die Korruption in der EU vorgehen zu wollen, inklusive eines eigens von ihr vorgelegtem 14-Punkte-Plan.

Metsolas „Vergesslichkeit“ betraf, bei 142 angenommenen Geschenken seit Anfang 2022, ganze 125 davon. Die Konservative aus Malta hatte diese dann am 11. Januar zusammen mit fünf Reisen, darunter auch die luxuriöse Wein-Reise, „nachgemeldet“. Dabei hätten nach den Regeln des Parlamentes diese 125 Geschenke wesentlich früher offengelegt werden müssen, nämlich am Ende des Folgemonats ihres Erhalts.

In vino veritas: Mitreisenden Partner unterschlagen

Die luxuriöse Weinreise mit Antritt am Freitag, 22. Oktober 2022, bezahlt von einer elitären Weingesellschaft, hätte Frau Metsola also zu Ende November angeben müssen. Das hat sie jetzt zwar nachgereicht, dabei dann aber die Mitreise ihres Partners verschwiegen.

Die EU-Präsidentin liess sich per Dienstwagen in die Weinregion Burgund fahren, um dort bei einem Gourmet-Menü in einem mittelalterlichen Schloss das Ehrenamt als „Dame“ einer Weintrinker-Bruderschaft namens Confrérie des Chevaliers du Tastevin anzutreten. Die Bruderschaft bezahlte den Aufenthalt von Metsola, im Schlepptau den Ehemann, im Luxushotel Le Cep für 350 Euro in der Stadt Beaune.

„Ihre Reise mit dem Auto wurde aus Sicherheitsgründen vom Europäischen Parlament bezahlt und arrangiert, wie es bei jeder Reise des Präsidenten der Fall ist“, äußerte sich ein EU-Beamter gegenüber Politico.

Im Einklang mit Protokoll

Auf Nachfragen von dpa teilte ein Sprecher des Parlaments zudem mit, „der Besuch bei einer Weinbruderschaft mit Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel in Beaune sei im Rahmen von Metsolas Mandat als Präsidentin und im Einklang mit übergeordneten Sicherheits- und Protokollverpflichtungen“ erfolgt. Metsola habe sich an die Regeln gehalten, die auch für alle früheren Präsidenten angewandt wurden.

Ob EU-Präsidentin Roberta Metsola nun mit Konsequenzen rechnen muss, ist im Moment noch nicht geklärt. Theoretisch könnten Sanktionen verhängt werden. Einen Automatismus gibt es für solche Fälle jedoch nicht. Denn zuständig ist eigentlich die Parlamentspräsidentin. Und die ist sie ja selber .

(Mit Material von Agenturen)