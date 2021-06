„So etwas haben wir noch nie gesehen“: Rückkehr der „Winter-Viren“ in Israels Sommer

In Israel erkranken zunehmend mehr Menschen an Atemwegserkrankungen – und zwar unüblicherweise im Sommer. Dabei geht es jedoch nicht um Corona-Viren, sondern um andere, die jedes Jahr im Winter gehäuft auftreten. Wie sich das Phänomen auf den Winter auswirkt, ist noch unklar.

Israel wird offenbar von einer neuen Welle des Corona-Virus der Delta-Variante heimgesucht. Es gibt aber noch ein anderes Virus-Phänomen in dem Land – und es sorgt für Rätsel. In ganz Israel erkranken Kinder und Erwachsene an anderen Viruserkrankungen, was für diese Jahreszeit völlig unnormal ist.

Dr. Tal Brosh, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten im Samson Assuta Ashdod Hospital, erklärte gegenüber der „Jerusalem Post“, dass sie so etwas noch nie gesehen haben. Man habe die Virusinfektionen im Krankenhaus überwacht. Das, was sie derzeit im Spital beobachten, sei nur die Spitze des Eisbergs dessen, was in der Gemeinde vor sich gehe. Auf jeden Krankenhauspatienten gebe es viel mehr Fälle in der Bevölkerung.

„Seit dem Frühjahr sehen wir eine zunehmende Zahl von Atemwegserkrankungen, und seit Mai gibt es einen Anstieg der RSV-Fälle“, berichtet Dr. Brosh. Bei RSV handelt es sich um ein Atemwegs-Virus, das durch Tröpfcheninfektion verbreitet wird.

Eine RSV-Infektion kann Symptome einer einfachen Atemwegsinfektion bis zu einer schweren beatmungspflichtigen Erkrankung der unteren Atemwege haben oder auch asymptomatisch verlaufen. Besonders gefährlich kann der Verlauf bei Kleinkindern und älteren Risikopatienten werden. Normalerweise tritt das RSV im Winter auf, zusammen mit der Influenza.

Laut Dr. Brosh verzeichnete Israel letzten Winter keinen einzigen RSV-Fall. Die „JP“ berichtet zudem, dass es letzten Winter keine Grippe im Land gab. Doch jetzt tritt RSV verstärkt im Sommer auf.

Normalerweise sehen wir es im Sommer verschwinden, aber wenn wir die Zahlen jetzt betrachten, sieht es aus wie der Winter in den Vorjahren“, so Dr. Brosh.

Doch nicht nur das im Sommer unübliche RSV bereitet den Medizinern Sorgen. Eine wachsende Zahl von Menschen sei auch mit einer Art Adenovirus, mit dem Rhinovirus und mit dem humanen Metapheumovirus (HMPV) infiziert. Alle diese Erreger verursachen Atemwegserkrankungen.

Phänomen auch in Australien

Dr. Tal Snir, Direktorin des Dana-Dwek Kinderkrankenhauses, Medizinisches Zentrum Sourasky, in Tel Aviv, findet die aktuelle Entwicklung nicht verwunderlich:

Wir haben sie im Winter nicht gesehen, weil wir Masken trugen und wegen der Ausgangssperren“, aber es seien normale Viren, sagte sie.

Dr. Brosh erinnerte sich, dass ein ähnliches Phänomen vor einigen Monaten kurz nach dem Winter in Australien gemeldet wurde. Eine formelle Studie zu diesem Thema wurde aber nicht veröffentlicht, so Brosh.

Der Infektions-Arzt aus Ashdod ist sich aber sicher: „Dies ist keine Pandemie, diese Viren existieren im Land und jeder Winter bringt Krankheiten mit sich.“ Seltsam sei jetzt aber, so Brosh, die Saison. Man wisse nicht, ob diese nun bis zum nächsten Winter andauern werde und was im nächsten Winter passiert.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!