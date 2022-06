Ständige Basis in Polen: USA verstärken ihre militärische Präsenz in Europa

US-Präsident Joe Biden bei einer Pressekonferenz anlässlich des NATO-Gipfels am 30. Juni 2022 in Madrid, Spanien. Foto: Denis Doyle/Getty Images

Die Vereinigten Staaten werden ein neues ständiges Armeehauptquartier in Polen einrichten, sagte US-Präsident Joe Biden am 29. Juni. Es werden zusätzliche Land-, Luft- und Seestreitkräfte in ganz Europa stationiert, um auf die Bedrohung durch Russland zu reagieren, so Biden.

Truppenstärke in Deutschland: 625 Mann mehr

„Ich kündige an, dass die Vereinigten Staaten ihre Streitkräfte in Europa verstärken werden, um auf das veränderte Sicherheitsumfeld zu reagieren und unsere kollektive Sicherheit zu stärken“, sagte er vor Reportern während eines Briefings, das er gemeinsam mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Madrid gab.

Die Regierung Biden erklärte, die Vereinigten Staaten würden mehrere zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Manche sind bereits seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine angekündigt worden:

Einrichtung eines ständigen Hauptquartieres für das 5. Korps der US-Armee in Polen

Nahezu Verdoppelung der Anzahl der Zerstörer, die auf dem spanischen Marinestützpunkt Rota stationiert sind. Die Zahl der Zerstörer wird nach Abschluss dieser Stationierung auf vier bis sechs steigen.

20.000 zusätzliche US-Streitkräfte in Europa, wodurch sich die Gesamtzahl der US-Militärs in Europa auf 100.000 erhöht

Aufstellung eines rotierenden Brigade-Kampfteams in Rumänien, das 3.000 Kampfflugzeuge und weitere 2.000 Soldaten aufnehmen wird

Entsendung von zwei zusätzlichen Staffeln moderner F-35-Kampfjets nach Großbritannien

Aufstockung der Truppenstärke in Deutschland um 625 Mann zur Überwachung und Durchführung von Luftabwehrartillerieeinsätzen, Kampfunterstützung und technischen Einsätzen

Stationierung einer Kurzstrecken-Luftverteidigungsbatterie in Italien mit 65 zusätzlichen Soldaten

Verstärkung der US-Rotationseinsätze in den baltischen Staaten, einschließlich Panzer-, Luftfahrt-, Luftverteidigungs- und Spezialeinsatzkräften

Das Weiße Haus erklärte, die neue Stationierung von US-Streitkräften in Europa diene der „Unterstützung der NATO und der Abschreckung gegen jegliche Aggression gegen unsere Verbündeten“.

„Die NATO ist stark und vereint“

Die USA würden damit eine „unmissverständliche Botschaft“ aussenden: „Die NATO ist stark und vereint“, erklärte Biden den Reportern. Stoltenberg sagte zu Biden, die Aufstockung zeige die „entschlossene Führung“ des amerikanischen Regierungschefs.

„Wir werden dafür sorgen, dass die NATO in der Lage ist, Bedrohungen aus allen Richtungen und in allen Bereichen zu begegnen“, so Biden. „Wir beweisen, dass die NATO heute nötiger ist als je zuvor.“

Die Vereinigten Staaten haben die Entscheidung nicht mit Russland kommuniziert, da dies nicht erforderlich sei.

„Es gab keine Kommunikation mit Moskau zu diesen Änderungen, und es besteht auch keine Notwendigkeit, dies zu tun“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby.

Der polnische Präsident Andrzej Duda begrüßte die Entscheidung für einen ständigen NATO-Stützpunkt in Polen, für die sich Warschau seit Langem eingesetzt hat.

Biden „sagte klar und deutlich, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der NATO eine ständige US-Militärpräsenz in Polen in Form des Kommandos des fünften Korps geben wird. Das ist eine lang erwartete Entscheidung“, schrieb Duda in einer Twitter-Nachricht.

