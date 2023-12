Steve Bannon: Trump wird eine Frau zur Vizepräsidentin machen

Ex-Berater des Weißen Hauses, Steve Bannon, hat während eines Interviews in der US-amerikanischen Sean Spicer Show am Freitag, 15. Dezember, geäußert, dass Donald Trump eine Kandidatin als Vizepräsidentin für seine Präsidentschaftskampagne 2024 auswählen wird.

Ich glaube, dass Präsident Trump eine Frau als Vizepräsidentin haben wird“, so Bannon.

Bannon, der in den ersten sieben Monaten der Trump-Regierung als Chefstratege fungierte, nannte eine Reihe Namen weiblicher Vizepräsidentschaftskandidaten, die für den ehemaligen Präsidenten infrage kämen:

die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem die Abgeordnete Elise Stefanik die Abgeordnete Nancy Mace aus South Carolina die Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders die Senatorin Marsha Blackburn die Fernsehjournalistin und Politikerin Kari Lake

Spitzenkandidatin Kristi Noem

Der ehemalige Top-Berater nannte Kristi Noem als Spitzenkandidatin: „Kristi Noem wird meiner Meinung nach sehr konkurrenzfähig sein, da sie die MAGA-Bewegung versteht und aus der Tea Party kommt, die Präsident Trump sehr nahe steht.“

Der Host der „War Room“-Show brachte Stefanik als eine weitere Favoritin ins Spiel, da sie sich in letzter Zeit mit Antisemitismus auseinandergesetzt habe.

Bannon nahm zudem Mace in die Liste auf, obwohl sie eine andere Meinung zur Abtreibung vertritt als ihre republikanischen Kollegen.

Der frühere Weiße-Haus-Berater lobte sie für ihre „Trump’sche Einstellung“.

Sie geht eine Sache furchtlos und energetisch an.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Trump-Kampagne eine Frau für das Amt des Vizepräsidenten in Betracht zieht. Im September hat Trump in einem Interview in der „NBC“-Sendung „Meet the Press“ sein Interesse an einer Frau als Kandidatin bekundet.

„Ich mag die Vorstellung, aber wir werden die beste Person auswählen“, sagte Trump. „Aber ich mag den Gedanken, ja.“

Es gibt seit Langem Gerüchte, dass Trump eine Frau als Kandidatin in Erwägung zieht, um die weiblichen Wähler in den Vorstädten anzusprechen. Einige Strategen glauben, dass sie der Schlüssel zum Sieg über US-Präsident Joe Biden wären.

Trump findet Noem „fantastisch“

In dem Interview in „Meet the Press“ wurde Trump auch nach Noem als mögliche Kandidatin gefragt. Er sagte, sie sei „fantastisch“.

„Sie war eine großartige Gouverneurin.“ Zudem habe sie ihn kürzlich bei einer Kundgebung in ihrem Bundesstaat „wunderbar unterstützt“.

Sicherlich wäre sie eine der Personen, die ich in Betracht ziehen würde – vielleicht auch für etwas anderes. Aber wir haben eine Menge Leute. Wir haben eine Menge großartiger Leute in der Republikanischen Partei.“

Wenn man die jüngsten Umfragen heranzieht, wären die drei Präsidentschaftskandidaten der Republikaner – der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley und der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy – die erste Wahl für die Besetzung des Vizepräsidentenamts.

DeSantis und Haley haben jedoch signalisiert, dass sie nicht Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten werden wollen. Ramaswamy bezeichnete das Amt für sein Alter als „gute Position“. Im August lobte Trump Ramaswamy. Der junge Geschäftsmann sei „großartig“, „ein sehr intelligenter Mensch“ und habe „viel Energie“.

Trump liegt aktuell vor Biden

Vergangenen Monat deutete Trump in einem Interview mit der „Clay Travis and Buck Sexton“-Show an, dass er auch Ex-„Fox News“-Moderator Tucker Carlson als potenziellen Vize in Betracht ziehen würde.

Elf Monate vor dem Wahltag liegt Trump in mehreren Umfragen vor Biden. Nach der jüngsten Umfrage von Morning Consult für „Bloomberg News“ führt Trump in sieben wichtigen Swing States um fünf Prozentpunkte.

In den kritischen Staaten Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin liegt Trump mit 47 zu 42 Prozent vor dem amtierenden Präsidenten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel “Steve Bannon: President Trump Will Choose a Female Candidate as Running Mate“ (deutsche Bearbeitung nh).