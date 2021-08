Straßenblockaden in Bratislava: Proteste gegen Corona-Maßnahmen verschärfen sich

(Symbolfoto) Die Polizei setzt Tränengas bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen am 17. Oktober 2020 vor dem Regierungsgebäude in Bratislava ein. Foto: VLADIMIR SIMICEK/AFP via Getty Images

Der Widerstand gegen die Verschärfung von Corona-Maßnahmen in Europa wird immer massiver. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava strömten am Donnerstag Hunderte Menschen in das Stadtzentrum, um gegen die Einführung eines Impfpasses und die gesetzlich vorgesehene Testpflicht für Nichtgeimpfte zu protestieren.

Ein kürzlich verabschiedetes Gesetz, das von der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputova unterzeichnet wurde, verlangt eine Testpflicht für Nichtgeimpfte als Eintrittskarte für Restaurants, Theater und Dienstleistungsbetriebe. Dies und die Einführung eines „Grünen Passes“ stösst auf enormen Widerstand in der Bevölkerung.

Die Proteste in Bratislava begannen schon am Freitag vergangener Woche, erreichten aber am Donnerstag (28. Juli) einen Höhepunkt: Hunderte Menschen strömten in die Hauptstadt und behinderten den öffentlichen Verkehr. Weil sie sich vor dem Platz vor dem Präsidentenpalast versammelten, blockierten sie dort einen zentral gelegenen Verkehrsknotenpunkt. Die Demonstration war nicht angemeldet.

This is INSANE.. protesters attempt to storm parliament in Bratislava, Slovakia to stop the vaccine passport from been passed. pic.twitter.com/rnKtEJwRXC — Pelham_3 (@Resist_03) July 25, 2021

Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstranten an der Stürmung des Parlaments zu hindern. Dabei kam es zu tumultartigen Szenen. Das Gebäude wurde von der aufgebrachten Menge mit Eiern beworfen. Einige Demonstranten forderten die Regierung auf, die Macht an „das Volk“ abzutreten. Andere warnten vor einer Zwei-Klassengesellschaft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, die das neue Gesetz mit sich bringen würde.

Das neue Gesetz gibt den Behörden das Recht – sollte es zu einer neuen Corona-Welle kommen – nicht geimpfte Personen mit Beschränkungen zu belegen.

Während geimpfte Personen Zugang zum öffentlichen Leben erhalten, müssen Nichtgeimpfte einen negativen Coronavirus-Test vorweisen, oder nachweisen, dass sie von der Krankheit genesen sind. Erst dann dürfen sie ein Restaurant oder sonstige Einrichtungen betreten.

Die Regierung erhofft sich mit dem neuen Gesetz einen Anstieg der Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Die Impfquoten in der Slowakei sind eine der niedrigsten in Europa. Der Johns Hopkins University zufolge seien nur etwas mehr als 35 Prozent der slowakischen Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass sich 36 Prozent der Slowaken nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchten.

Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger äußerte sich besorgt über die Proteste. Er erklärte, jeder habe „das Recht, seine Meinung zu äußern“, aber „er sollte dies höflich und ohne die Freiheit anderer einzuschränken“ tun. Außerdem seien die Maßnahmen notwendig, „um das Leben aller Bürger zu schützen – auch zum Schutz der Demonstranten.“

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!