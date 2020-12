Todesdroge Fentanyl: Drastisch zunehmende Zahl an Drogentoten in den USA

Nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Drogentoten in den USA drastisch zu. Hauptursache ist offenbar das aus China eingeschleuste Fentanyl.

Seit vergangenem Jahr ist es in den USA zu einer Zunahme der Zahl der Drogentoten gekommen. In der zwölfmonatigen Auswertungsperiode bis zum Monat Mai habe es mehr als 81.000 Drogentote gegeben, teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das sei die höchste Zahl, die jemals für einen zwölfmonatigen Zeitabschnitt festgestellt worden sei.

Während der Kampf gegen die Pandemie geführt werde, dürften „andere Gruppen, die auf andere Weise betroffen sind, nicht aus dem Blick geraten“, sagte CDC-Direktor Robert Redfield.

Seit 1999 starben in den USA 500.000 Menschen an Überdosen von Opiaten. Pharmaunternehmen wie Purdue Pharma sollen sich vor Gericht dafür rechtfertigen, dass sie zusätzliche Opiate auf den Markt warfen.

Todesdroge Fentanyl aus China

Die Gesundheitsbehörde wies auf die Gefahren von illegal produziertem Fentanyl hin.

Nach Angaben der Zentren für Krankheitsbekämpfung und Prävention erreichten die tödlichen Überdosen in den USA im vergangenen Jahr die Rekordmarke von 70.980. Von diesen Todesfällen entfielen 36.500 auf synthetische Opioide wie Fentanyl. Die Todesfälle durch Kokain und Methamphetamin nahmen ebenfalls zu, hauptsächlich weil diese Substanzen mit Fentanyl vermischt wurden.

Vanda Felbab-Brown von der Brookings Institution stellte in einem Juli-Papier fest, dass dies „die tödlichste Drogenepidemie in der Geschichte der USA“ ist.

Zugleich gibt sie an, woher diese Droge stammt. „Seit 2013 ist China die Hauptquelle für das Fentanyl, das den illegalen Drogenmarkt der USA überschwemmt – oder für die Vorläuferstoffe, aus denen Fentanyl hergestellt wird, oft in Mexiko“, berichtet Felbab-Brown.

Ein im Januar veröffentlichter Geheimdienstbericht der Drug Enforcement Administration kommt zum gleichen Schluss bezüglich der Herkunft des tödlichen Fentanyls.

30 Kilo um 14 Mio Menschen zu töten

Im August 2019 wurden in den USA in drei Tagen u.a. 30 Kilogramm Fentanyl beschlagnahmt. Das „hätte ausgereicht, um über 14 Millionen Menschen zu töten“, sagt der zuständige Staatsanwalt von Virginia. Einer der Verdächtigen gab an, das Fentanyl bei einem Anbieter in Shanghai bestellt und über USPS direkt nach Hause geliefert bekommen zu haben. (afp/nmc)