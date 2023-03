Tödlicher Unfall: Zwei Black-Hawk-Hubschrauber abgestürzt

Ein Blackhawk-Hubschrauber bei einer Übung am 31. März 2022 in Fort Carson, Colorado (Symbolbild). Foto: Michael Ciaglo/Getty Images

Beim Absturz zweier Armeehubschrauber während einer Routineübung gab es keine Überlebenden. Es war eine Übung mit Nachtsichtgeräte, erklärt Brigadegeneral John Lubas.

Beim Absturz zweier Armeehubschrauber während einer Übung im US-Bundesstaat Kentucky sind neun Soldaten ums Leben gekommen.

Bei dem Unglück gab es keine Überlebenden, wie die US-Streitkräfte am Donnerstag mitteilten. Die beiden Black-Hawk-Hubschrauber der 101. Luftlandedivision waren am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr Ortszeit bei einer Routineübung im Landkreis Trigg aus zunächst unbekannter Ursache verunglückt.

Brigadegeneral John Lubas vom Armeestützpunkt Fort Campbell sagte bei einer Pressekonferenz, es habe sich um eine Übung mit Nachtsichtgeräten gehandelt. Ermittler sollen jetzt die Unglücksursache aufklären.

Aufklärung läuft

Kentuckys Gouverneur Andy Beshear sprach in Fort Campbell von einem „harten und tragischen Tag“. Er versprach den Angehörigen der toten Soldaten umfassende Unterstützung. „Wir werden sicherstellen, dass diese Familien wissen, dass sie geliebt werden und dass sie nicht allein sind.“

Der Minderheitsführer der konservativen Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, zeigte sich „am Boden zerstört“. „Bitte beten Sie für unsere Soldaten und ihre Familien“, schrieb der Senator, der Kentucky im Senat vertritt, im Onlinedienst Twitter.

Die 101. Luftlandedivision ist in Fort Campbell an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Kentucky und Tennessee stationiert. Die Division mit dem Spitznamen „Screaming Eagles“ (Schreiende Adler) wurde unter anderem bei der Landung der Alliierten in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs, dem D-Day, eingesetzt. Später war sie unter anderem im Irak und in Afghanistan im Einsatz. (afp)