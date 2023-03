Top-General: „Vielleicht wird einmal die Frage gestellt, wer diesen Krieg nicht verhindern wollte“

In einem Interview mit der Zeitschrift „EMMA" hat sich der frühere Top-General Harald Kujat dazu geäußert, warum der Ukraine-Krieg schon im März 2022 hätte beendet werden können. Dass es nicht so gekommen ist, liegt seiner Ansicht nach auch an westlichen Interessen – und an den deutschen Medien.

