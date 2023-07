Transgender als Miss-Niederlande: Soziale Medien sprechen von „Krieg gegen Frauen, der als Toleranz getarnt wird“

Mit der 22-jährigen Amsterdamerin Rikkie Kolle hat in den Niederlanden erstmals eine Transfrau den Titel „Miss Nederland“ gewonnen. In den Sozialen Medien sorgte der Sieg für ein Wechselbad der Gefühle.

Die Niederlande hat am vergangenen Samstag zum ersten Mal eine Transgender-Frau zur schönsten Frau des Landes erkoren. Die neue Miss Niederlande 2023 heißt Rikkie Valerie Kolle und wurde im AFAS Theater in Leusden gekrönt.

Das 22-jährige niederländisch-molukkische Model ist auch Schauspielerin und lebt in Breda. Kolle tritt somit die Nachfolge von Ona Moody an. Sie darf sich nun darauf vorbereiten, die Niederlande bei der 72. Miss Universe (Miss Universe 2023) in El Salvador zu vertreten.

Kolle ist bereits die zweite Transgender-Frau, die an einem Miss-Universe-Wettbewerb teilnimmt. 2012 wurden erstmals transsexuelle Kandidatinnen zugelassen. Die Spanierin Angela Ponce war im Jahr 2018 die erste Transfrau, die sich an dem internationalen Schönheitswettbewerb präsentierte.

Die Jury der Miss Niederlande sagte, Kolle habe „eine starke Geschichte mit einer klaren Mission“. Kolle selbst postete auf Instagram: „I DID IT !!!!!“ (Deutsch: „Ich habe es geschafft!!!“)

In den sozialen Medien führt der Sieg Kolles zu einem Wechselbad der Gefühle. Auf Instagram zeigten sich unter anderem Ausrufe wie „Glückwunsch, ein wohlverdienter Sieg! Du siehst umwerfend aus! oder „Transfrauen sind Frauen. Trans-Schönheit ist Schönheit, und sie ist sehr real“.

Auf der anderen Seite ist zu lesen: „Ein Mann hat gerade ‚Miss Niederlande‘ 2023 gewonnen. Eigentlich war das ja abzusehen. Es ist alles so vorhersehbar und unoriginell an diesem Punkt“, schreibt die niederländische Journalistin Eva Vlaardingerbroek bei Twitter.

