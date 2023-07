Trans-Schwimmerin Lia Thomas outet sich mit Top „Antifa Super Soldier“

Ein provokantes Foto macht im Internet die Runde. Wie ernst das gemeint ist, ist unklar, aber die Botschaft als solche ist brisant.

Ein Foto von Lia Thomson, ehemals William Thomas, geht im Internet viral. Es zeigt die amerikanische Transschwimmerin in einem komplett schwarzen Outfit mit einer Art Sadomaso-Ledergeschirr und einem ärmelfreien Top mit der Aufschrift „Antifa Super Soldier“. Auf dem Bild zeigt sie mit ihren Fingern ein Victory–Zeichen.

Thomas, ein biologischer Mann, schwamm bis zum Jahr 2019 für die Männer-Mannschaft der University of Pennsylvania und erreichte dort den 2. Platz. Danach bekannte er sich als Transgender und unterzog sich einer Hormonbehandlung, und trat ab 2022 für in der Frauen-Mannschaft an, wo er zahlreiche Siege abräumte. Seitdem ist in den USA eine Debatte über biologische Männer im Frauensport entbrannt.

Das jüngste Bild von Thomas wurde Berichten zufolge von der Partnerin des Aktivisten, Gwen Weiskopf, geteilt, ebenfalls ein biologischer Mann, der sich wohl als Frau identifiziert. Der bekannte konservative Journalist Andy Ngo und Antifa-Experte postete das Bild am Montag auf seinem Twitter-Account mit den Worten:

„Die #Trans-Schwimmerin Lia Thomas, ehemals William Thomas, hat sich auf neuen Fotos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, das Branding der #Trantifa zu eigen gemacht. Die gewalttätige Militanz von Transen ist der aktuelle Schwerpunkt der #Antifa“, so Ngo.

„Sie glauben, dass Kritiker der Trans-Ideologie zum Schweigen gebracht, verstümmelt oder ermordet werden sollten. Einige rufen zu sexueller Gewalt gegen Frauen auf, um sich zu rächen“, twitterte der Journalist.

In der letzten Zeit ist es in den USA vermehrt zu Ausschreitungen militanten Transgender-Aktivisten gekommen, die Gewalt gegen Andersdenkende einsetzen, um ihre Ideologie durchzusetzen.

#Trans swimmer Lia Thomas, formerly William Thomas, has now embraced the #Trantifa branding in new photos posted on social media.

Trans violent militancy is the current focus of #Antifa. They believe that critics of trans ideology should be silenced, maimed or murdered. Some… pic.twitter.com/qlU0jQXlbK

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) July 17, 2023