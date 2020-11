Trump: Die Wahl 2020 war verfassungswidrig

US-Präsident Donald Trump bekräftigte in einer Reihe neuer Tweets, dass die Wahlen von 2020 gegen die US-Verfassung verstießen und richtet Vorwürfe an die Veranwortlichen in Pennsylvania und Giorgia.

US-Präsident Donald Trump, der für die Republikaner um seine zweite Amtszeit kämpft, schrieb am 15. November eine Reihe von Tweets, die die Verfassungsmäßigkeit der Wahlen in Frage stellen:

Viele der Gerichtsverfahren, die im ganzen Land eingereicht werden, sind nicht unsere eigenen, sondern von Menschen, die schrecklichen Missbrauch erlebt haben. Unsere großen Klagen, die die Verfassungswidrigkeit der Wahlen von 2020 aufzeigen, & die Empörung über die Dinge, die getan wurden, um das Ergebnis zu ändern, werden bald eingereicht werden!“

Am 16. November nahm der Präsident in zwei umkämpften Staaten die Art und Weise ins Visier, wie Beamte dort die Wahlen durchführten.

Trump wiederholte die Beschuldigung, dass republikanische Wahlbeobachter an der Überwachung der Stimmauszählung in Pennsylvania, dessen 20 Wahlmänner er 2016 gewann, gehindert wurden. Trump liegt im ‚Keystone State’, wie Pennsylvania auch genannt wird, mit rund 69.000 Stimmen oder 1 Prozent hinter dem Herausforderer Joe Biden zurück.

Danach setzte Trump seine Kritik an der Neuauszählung in Georgia fort:

Die vorgetäuschte Nachzählung in Georgia ist nichtig, weil Unterschriften nicht eingesehen und überprüft werden. Löst das verfassungswidrige Zustimmungsgesetz auf „, schreibt Trump auf Twitter.

In Georgia einigte man sich auf einen juristischen Vergleich

In Georgia einigte man sich auf einen juristischen Vergleich, nachdem die Demokraten Wiederspruch gegen eine Klage eingereicht hatten, die die Legitimität des Briefwahl-Verfahrens des Staates in Frage stellte und Beamte beschuldigte, die Wähler nicht einheitlich darüber zu informieren, ob ihre Briefwahlscheine abgelehnt worden waren.

In diesem Vergleich einigten sich Georgias Staatssekretär und der Wahlausschuss darauf, dass die Wähler innerhalb von drei Tagen per E-Mail, Telefon und Post benachrichtigt werden müssten, falls ihre Stimmzettel abgelehnt wurden. Die Wähler hätten dann die Option, ihre Stimmzettel zu ergänzen oder zu korrigieren.

„Diese Einigung gibt den Menschen in Georgia die Gewissheit, dass ihre Stimmen gezählt werden und dass sie ihre Stimmen nicht wegen fehlerhafter staatlicher Wahlgesetze verlieren“, sagte die Vorsitzende des Wahlkampfkomitees des Demokratischen Kongresses, Cheri Bustos, damals in einer Erklärung.

Unstimmigkeiten gibt es zwischen dem republikanischen Staatssekretär Georgias, Brad Raffensperger, und US-Präsident Trump über die Überprüfung der Unterschriften durch die Wahlbeamten.

Wenn Beamte bemerken, dass die Unterschriften nicht übereinstimmen, sei es nicht möglich die Stimmzettel gänzlich abzulehnen so Raffensperger. Sie müssen zwei andere Registerbeamte, stellvertretende Registerbeamte oder Wahlleiter um Überprüfung der Briefwahlscheine ersuchen. Wenn nicht eine Mehrheit derer, die die Unterschriften prüfen, zustimmt, dass sie nicht übereinstimmen, kann der Stimmzettel nicht abgelehnt werden.

Bidens Kampagne reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, erklärte Anfang dieses Monats den Wahlsieg, nachdem viele Medien davon ausgingen, dass er über 270 Wahlstimmen gewonnen hätte. Trump und seine Kampagne stellen die Ergebnisse in umkämpften Staaten wie Pennsylvania in Frage, und mindestens ein Staat, Georgia, führt eine Neuauszählung durch.

Die Epoch Times wird keinen Präsidenten ausrufen, bevor der Rechtsstreit beendet ist.

Dieser Artikel erschien zuerst in The Epoch Times unter dem Titel: Trump Says 2020 Election Was Unconstitutional. Die deutsche Bearbeitung erfolgte durch tk.