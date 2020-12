Trump fordert Bevorzugung klassischer und traditioneller Architektur bei künftigen Neubauten

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, bei Neubauten in der Entscheidungshoheit der Bundesbehörden müssten künftig „schöne“ Entwürfe und insbesondere der griechisch-römische Stil den Vorzug genießen. Klassische und andere „traditionelle“ Bauweisen sollten gefördert werden, heißt es in einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Verfügung Trumps.

Seit den 1950er Jahren sei eine „unzusammenhängende Mixtur“ in den Bauten der Bundesbehörden entstanden, beklagte der Präsident. Im griechisch-römischen Stil wurden unter anderem das Weiße Haus, das Kapitol und das Lincoln Memorial in Washington errichtet.

Die Architektenkammer AIA widersprach der Anordnung Trumps „unmissverständlich“. Die Kommunen müssten das Recht und die Verantwortung haben, selbst darüber zu entscheiden, welche Art von Architektur für sie am besten geeignet sei, erklärte AIA-Chef Robert Ivy. (afp/sza)