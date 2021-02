Trump hält erste Rede nach Auszug aus Weißem Haus

US-Präsident Donald Trump spricht auf der CPAC-Tagung in National Harbor, Md., Am 29. Februar 2020. Foto: Samira Bouaou / The Epoch Times

Der ehemalige Präsident Donald Trump wird in seiner bevorstehenden Rede auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) über die Zukunft der Republikanischen Partei und die im Jahr 2020 gewonnenen Erkenntnisse sprechen, sagte Trumps leitender Berater Jason Miller.

Ian Walters, Kommunikationsdirektor des CPAC, sagte am Samstag gegenüber The Epoch Times, dass der frühere US-Präsident ein Hauptredner der Konferenz sein wird und am letzten Tag der Konferenz am 28. Februar sprechen soll. Trumps Teilnahme wird sein erster öffentlicher Auftritt seit er das Weiße Haus verließ.

Miller teilte Newsmax am Samstag mit, dass Trump beabsichtige, seine Ansichten über die wachsende Unterstützung der GOP (Grand Old Party) für seine „America First“ -Agenda sowie darüber zu sprechen, was die Republikanische Partei tun könnte, um bei den Wahlen 2022 und 2024 Siege zu erzielen.

„Ich denke, Präsident Trump wird am kommenden Sonntag, dem 28., über die Zukunft der Republikanischen Partei und die Anzahl der Lektionen sprechen, die wir 2020 gelernt haben, als Präsident Trump eine Rekordzahl an Afroamerikanern als Wähler gewann und lateinamerikanische Wähler auf die Seite der Republikaner brachte, größere Zahlen als wir in der modernen Geschichte republikanischer Präsidenten je gesehen haben “, sagte Miller. „Wir müssen diese Wähler in der Partei halten.“

2020 sprach sich Trump gegen den zunehmenden Einfluss des Sozialismus aus

Trump war bereits mehrfach Gast auf der Konferenz der American Conservative Union, die jedes Jahr Hunderte von Konservative anzieht. Die diesjährige Veranstaltung, die zwischen dem 25. und 28. Februar stattfindet, findet in Orlando, Florida, statt.

Weitere bestätigte Redner der Veranstaltung sind der Gouverneur von South Dakota, Kristi Noem, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ehemaliger Sekretär des US-amerikanischen Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Ben Carson, und der frühere amtierende nationale Sicherheitsberater Richard Grenell.

Im Jahr 2020 sprach sich Trump gegen den zunehmenden Einfluss des Sozialismus aus, der im letzten Jahr das Kernthema der Konferenz war. Der frühere Präsident warnte vor der Agenda der linksradikaler Kräfte und ihren Auswirkungen auf Amerika, wenn sie nicht kontrolliert werden.

„Radikale der äußersten Linken sind immer extremer und gefährlicher geworden bei ihrem Bestreben Amerika in ein Land zu verwandeln, das man nicht wieder erkennt – ein Land, in dem sie jeden Aspekt des amerikanischen Lebens kontrollieren“, sagte Trump zu der Zeit.

„Genau wie sozialistische und kommunistische Bewegungen auf der ganzen Welt, gehen sie gegen alle Meinungsverschiedenheiten vor und fordern absolute Konformität. Sie wollen die totale Kontrolle. “

Er sagte, wenn die sozialistische Politik gedeihen würde, würden sie „Amerika sehr schnell in ein großangelegtes Venezuela verwandeln“.

Trump will Zeit und Geld investieren, um den Republikanern zu helfen

Jetzige und ehemalige Berater von Trump erklärten, dass der frühere US-Präsident Zeit und Geld investieren will, um den Republikanern zu helfen, die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat im Jahr 2022 zu ändern.

Die Republikanische Partei schaut gerade, welchen Weg sie nach Trumps Präsidentschaft gehen wollen.

Während einige Republikaner, darunter der GOP-Vorsitzende des Senats, Mitch McConnell (R-Ky.), forderten, dass ihre Partei über Trump hinausgeht, argumentieren andere, dass die Akzeptanz des ehemaligen US-Präsidenten und seiner Politik, wie auch seiner „America First“-Agenda, der Weg in die Zukunft ist.

Trump gab Anfang dieser Woche eine Erklärung ab, in der er McConnells Führungsstil kritisierte und argumentierte, dass die Republikanische Partei mit McConnell an der Spitze in Zukunft nicht erfolgreich sein werde.

„Er wird niemals tun, was getan werden muss oder was für unser Land richtig ist. Wo es notwendig und angemessen ist, werde ich die Hauptkonkurrenten unterstützen, die sich dafür einsetzen, Amerika wieder großartig zu machen und unsere Politik von ‚America First‘. Wir wollen eine brillante, starke, aufmerksame und mitfühlende Führung “, sagte Trump.

„Dann kam die Katastrophe in Georgia, wo wir beide Sitze im US-Senat hätten gewinnen sollen, aber McConnell konterte gegen das Angebot der Demokraten auf einen 2.000-Dollar-Corona-Konjunkturscheck mit einem 600 Dollar Scheck. Wie funktioniert das?“ fügte der ehemalige Präsident hinzu. „Es wurde die Hauptwerbung der Demokraten und war ein großer Gewinn für sie.“

Trump fügte hinzu, dass die Grand Old Party unter McConnells Führung „niemals das tun wird, was getan werden muss, um in Zukunft ein freies und faires Wahlsystem sicherzustellen“.

Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times USA unter dem Titel: „Trump to Talk About the Future of Republican Party at CPAC: Senior Adviser“

(Bearbeiter: er)

