Trump: Mutiger Richter oder mutige Legislative nötig, um Wahlergebnis zu kippen

Wie war es möglich, dass Biden 80 Millionen Stimmen erhalten konnte? Diese Frage sollte gestellt werden, meint Donald Trump. Benötigt wird nun "ein Richter, der bereit ist, sich einen Fall anzuhören" und "einen Obersten Gerichtshof, der bereit ist, eine wirklich große Entscheidung zu treffen."

Präsident Donald Trump sagte, dass es eines „mutigen“ Richters oder eines „mutigen“ Kongresses bedarf, um die Wahlergebnisse zu kippen.

„Ich werde kein Datum nennen. Wir müssen sehr schnell handeln“, sagte Trump am Sonntagmorgen gegenüber Fox Business auf die Frage, was sein Team plant, wenn wichtige Termine, wie die Sitzung des Wahlkollegiums am 18. Dezember oder die gemeinsame Sitzung des Kongresses am 6. Januar oder der Tag der Amtseinführung am 20. Januar anstehen.

„Es braucht einen tapferen Richter oder eine tapfere Legislative … oder eine tapfere Justiz“, sagte der Präsident über die Doppelstrategie seines Teams, Klagen beim Obersten Gerichtshof der USA einzureichen und bei der Legislative in den einzelnen Bundesstaaten Lobbyarbeit zu betreiben, um möglicherweise ihre eigenen republikanischen Wähler in das Wahlkollegium einzuberufen.

Trump: Wie war es möglich, dass Biden 80 Millionen Stimmen erhalten konnte?

„Sie brauchen einen Richter, der bereit ist, sich einen Fall anzuhören“ und „einen Obersten Gerichtshof, der bereit ist, eine wirklich große Entscheidung zu treffen“, fügte Trump hinzu und behauptet, dass am 3. November ein erheblicher Betrug stattgefunden habe und die Frage gestellt werden sollte, wie es für den demokratische Kandidaten Joe Biden möglich war, 80 Millionen Stimmen zu erhalten.

Trump äußerte dies, nachdem seine Anwälte Rudy Giuliani und Jenna Ellis angekündigt hatten, dass sie in Orten wie Arizona und Pennsylvania die Parlamente der republikanischen Mehrheit dazu drängen würden, die Macht über den Wahlprozess zurückzuerobern. In der vergangenen Woche sprachen mehrere Zeugen vor republikanischen Staatssenatoren und behaupteten, sie hätten Unregelmäßigkeiten und potenziellen Betrug gesehen.

Die Wahlbeobachter Justin Kweder und Kim Peterson – zwei Zeugen der Anhörung im republikanisch dominierten Senat von Pennsylvania – sagten aus, dass sie im Pennsylvania Convention Center nichts richtig beobachten konnten.

Der Philadelphia-Wahlausschuss bearbeitete Hunderttausende von Briefwahlzetteln ohne jegliche öffentliche Aufsicht oder Beobachtung“, sagte Kweder.

Weitere Zeugenpräsentation in Arizona geplant

Der Vorschlag von Trumps Team scheint angenommen zu werden. Ein republikanischer Senator bestätigte, dass die Idee, den Wahlprozess vom Gouverneursbüro zurückzufordern, an Boden gewinnt. Ein Vorschlag dazu wurde am 28. November in den Senat des Bundesstaates Pennsylvania eingebracht.

Es ist geplant, dass Trumps Anwaltsteam am Montag eine weitere Zeugenpräsentation vor der Legislative des Bundesstaates Arizona abhält.

„Wir machen beides mit gleicher Geschwindigkeit und Begeisterung, und wir nutzen das, was uns die Anhörung am schnellsten ermöglicht. Und welcher von beiden am schnellsten für uns arbeitet“, sagte Giuliani gegenüber Newsmax über ihre Strategie. „Denn wir haben nicht viel Zeit. Wir haben eine Menge Beweise; wir haben nicht viel Zeit. Und wir stehen vor einer großen Zensur, so dass es sehr schwer ist, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump: ‘It Will Take a Brave Judge or a Brave Legislature’ (Deutsche Bearbeitung von er)