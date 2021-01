Trump: „New York Times“-Bericht über Pence ist „Fake News“

US-Präsident Donald Trump hat den Wahrheitsgehalt eines kürzlich erschienenen Berichts der „New York Times“ infrage gestellt. In dem Artikel hieß es, Vizepräsident Mike Pence hätte dem Präsidenten gesagt, er habe nicht die Macht, die Bestätigung der Wahlmännerstimmen zu blockieren.

Auf anonymen Quellen basierend berichtet die „New York Times“, Pence hätte diese Aussage über seine Rolle am 6. Januar bei einem wöchentlichen Mittagessen dem Präsidenten mitgeteilt. In dem Artikel hieß es, Vizepräsident Mike Pence hätte dem Präsidenten gesagt, er habe nicht die Macht, die Bestätigung der Wahlmännerstimmen am 6. Januar im US-Kongress zu blockieren.

Trump bestritt die Richtigkeit des Berichts und bezeichnete ihn als „Fake News“.

Er hat das nie gesagt“, so Trump. „Der Vizepräsident und ich sind in völliger Übereinstimmung, dass der Vizepräsident die Macht hat, zu handeln.“

„Die Wahl am 3. November war in den umstrittenen Bundesstaaten korrupt und vor allem nicht verfassungskonform, da in großem Umfang Änderungen an den Wahlregeln und -vorschriften vorgenommen wurden, die lokale Richter und Politiker diktierten und nicht von den staatlichen Abgeordneten kamen. Das bedeutet, dass sie illegal war“, so der amtierende Präsident in einer Erklärung am 5. Januar.

„Unser Vizepräsident hat laut US-Verfassung mehrere Möglichkeiten. Er kann die Ergebnisse für ungültig erklären oder sie zur Änderung und Bestätigung an die Staaten zurückschicken. Er kann auch die illegalen und korrupten Ergebnisse für ungültig erklären und sie an das Repräsentantenhaus zur Auszählung einer Stimme für einen Staat schicken“, fügte er hinzu.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

Der Bericht der „New York Times“ kam direkt nach einer Twitter-Nachricht von Trump am Dienstag. Darin hieß es, Pence hätte die Macht, die Wahlmänner abzulehnen, die durch Manipulation gewählt wurden.

Pence, der die Sitzung am heutigen Mittwoch leiten wird, wird die Wahlmännerstimmen für alle 50 Staaten verlesen. Seine Rolle während der Sitzung wurde in den letzten Tagen heftig debattiert. Trump und seine Verbündeten hoffen, dass der Vizepräsident die Liste der Wahlmänner für umstrittene Staaten ablehnen wird.

Derweil haben Kritiker betont, dass die Rolle von Pence nur zeremonielle Bedeutung habe und dass er nur über die Befugnis verfüge, die Stimmen zu zählen und nicht zu blockieren – auch wenn er Bedenken bezüglich ihrer Gültigkeit habe.

Klage eines Abgeordneten rückt die Rolle von Pence in neues Licht

Die Rolle von Pence in der bevorstehenden gemeinsamen Sitzung wurde letzte Woche in ein neues Licht gerückt, nachdem der republikanische Abgeordnete Louie Gohmert eine Klage eingereicht hatte, um eine Bestimmung des Wahlzählungsgesetzes von 1887 zu kippen.

Gohmert machte in der später abgewiesenen Klage geltend, dass Pence durch den 12. Zusatzartikel der Verfassung ermächtigt sei, Wahlmänner der Staaten abzulehnen, die Joe Biden bevorzugten.

Pence hat sich erstmals am 5. Januar während einer Wahlkampfveranstaltung für die Senatoren Kelly Loeffler und David Perdue in Georgia zur Auszählung der Stimmen der Wahlmänner am 6. Januar geäußert: „Ich weiß, dass wir alle unsere Zweifel an der letzten Wahl haben. … Ich verspreche Ihnen, an diesem Mittwoch werden wir unseren Tag im Kongress haben. Wir werden uns die Einwände anhören. Wir werden die Beweise hören“.

„Ich hoffe, dass Mike Pence für uns da ist. Ich hoffe, dass sich unser großartiger Vizepräsident für uns einsetzt. Er ist ein großartiger Kerl“, sagte Trump bei einer Kundgebung in Georgia am 4. Januar.

Gerichtsverfahren in mehreren US-Staaten weiterhin offen

Verfahren über Wahlergebnisse in Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona und Nevada bleiben derweil weiterhin offen, nachdem Gerichte sich geweigert hatten, sich mit den Vorwürfen des Wahlbetrugs und der Unregelmäßigkeiten zu befassen.

Viele der Fälle, in denen Wahlergebnisse angefochten wurden, wurden aus verfahrenstechnischen Gründen abgewiesen, während einige Richter von den vorgebrachten Anschuldigungen nicht überzeugt waren.

Eine wachsende Gruppe von republikanischen Mitgliedern des Repräsentantenhauses und Senatoren haben ihre Absicht angekündigt, die Stimmen des Electoral College in den US-Bundesstaaten, in denen Wahlergebnisse wegen Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrug umstritten sind, anzufechten.

(Mit Material von The Epoch Times USA/sza)