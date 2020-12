Trump-Team will „konkrete Beweise“ am 6. Januar präsentieren

Das Kapitol in Washington, D.C. am 29. Dezember 2020. Foto: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images

„Ich kann nicht dafür stimmen, die Ergebnisse des Wahlmännerkollegiums am 6. Januar zu bestätigen, ohne auf die Tatsache hinzuweisen, dass einige Staaten, insbesondere Pennsylvania, ihre eigenen staatlichen Wahlgesetze nicht befolgt haben“, erklärt Senator Josh Hawley.

Am 6. Januar werden sich die Mitglieder des US-Kongresses in der Kammer des Repräsentantenhauses versammeln, um die formelle Bestätigung der Stimmen der Wahlmänner für den Präsidenten der Vereinigten Staaten mitzuverfolgen. Einige Mitglieder des Repräsentantenhauses haben angedeutet, dass sie Einspruch einlegen werden – so auch Senator Josh Hawley.

„Ich kann nicht dafür stimmen, die Ergebnisse des Wahlmännerkollegiums am 6. Januar zu bestätigen, ohne auf die Tatsache hinzuweisen, dass einige Staaten, insbesondere Pennsylvania, ihre eigenen staatlichen Wahlgesetze nicht befolgt haben“, schrieb Hawley auf Twitter am 30. Dezember.

„Und ich kann nicht für die Bestätigung stimmen, ohne darauf hinzuweisen, dass die Mega-Unternehmen, einschließlich Facebook und Twitter, in dieser Wahl zu stören versucht haben – zur Unterstützung von Joe Biden“, fügte er hinzu.

Hawley sagte, dass der Kongress die Betrugsvorwürfe untersuchen sollte, um sicherstellen, dass auch zukünftige Wahlen sicher sind. Laut dem Republikaner aus Missouri haben beide Kammern es versäumt, in angemessener Weise zu handeln.

„Aus diesen Gründen“, so Hawley weiter, „werde ich der gleichen Praxis folgen, die demokratische Mitglieder des Kongresses in den vergangenen Jahren angewandt haben, und während des Bestätigungsverfahrens am 6. Januar Einspruch erheben, um diese entscheidenden Fragen zu stellen“.

Hawley wies darauf hin, dass Demokraten während der Wahlen der Jahre 2004 und 2016 den Wahlen widersprachen, weil sie Bedenken über die Wahlintegrität hatten. „Sie wurden von der demokratischen Führung und den Medien gelobt, weil sie Einspruch erhoben haben, fügte Hawley hinzu. Sie „waren berechtigt, dies zu tun“. Die Republikaner sind über die Wahlintegrität der Wahl 2020 besorgt, daher „sind sie berechtigt, das Gleiche zu tun“.

Beweise bei der Debatte

Nach dem Einspruch könnte eine stundenlange Debatte bei der gemeinsamen Sitzung auftreten. Während dieser Debatte will das Wahlteam von US-Präsident Donald Trump Beweise vorlegen, die in den letzten Wochen vor unterschiedlichen Gerichten präsentiert wurden.

„Wir werden eine Chance vor dem amerikanischen Volk haben, nächste Woche diese Fälle zu präsentieren, alle diese Beweise für Betrug“, sagte Trumps Wahlkampfberater Jason Miller gegenüber „Newsmax“. Er wies auf die Klage des Republikaners Louie Gohmert gegen US-Vizepräsident Mike Pence Anfang dieser Woche hin, mit der er verhindern will, dass Pence den Wahlsieg von Joe Biden bestätigt.

Miller sagte gegenüber „Newsmax“, dass das Gesetz zur Zählung der Stimmen von 1887 dem Vizepräsidenten – der gleichzeitig der Präsident des Senats ist – erlaubt, den Vorsitz in der gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu führen.

Miller hofft, dass mindestens ein Senator und ein Vertreter zusammen der Abstimmung der Wahlmänner widersprechen, sodass für zwei Stunden eine Debatte starten kann.

Sollte das passieren, sagte Miller, wird das Team des Präsidenten versuchen, vermeintliche Beweise für Wählerbetrug und Unregelmäßigkeiten bei der Wahl am 3. November zu präsentieren. Solche sind Gesetzesänderungen in Bezug auf Briefwahlstimmen in Wisconsin, „Koffer mit Stimmzetteln“ in Georgia, die spät in der Nacht am 3. November im State Farm Center in Atlanta herausgeholt wurden, und dass in Arizona und Michigan die Überprüfung der Wahlsysteme blockiert wurde, wobei die Stimmzettel angeblich mehrfach gezählt wurden.

„Dies sind konkrete Beweise, die wir dem amerikanischen Volk auf der nationalen Bühne präsentieren wollen und nicht zulassen, dass lokale Politiker sie unter den Teppich kehren“, sagte Miller.

Vor Wochen hat Trumps Team – angeführt von Rudy Giuliani – ein Überwachungsvideo aus der State Farm Arena präsentiert, auf dem Koffer-ähnliche Boxen zu sehen waren, die unter dem Tisch herausgeholt wurden. Dies passierte, nachdem Wahlbeamte Wahlbeobachter andere Helfer angewiesen hätten, nach Hause zu gehen, weil die Zählung beendet wurde.

Die Republikanische Partei in Georgia teilte mit, dass sie widersprüchliche und falsche Antworten und Aussagen von Fulton County Beamten über das erhalten hätten, was in der Wahlnacht passiert ist. Beamte hätten später bestätigt, dass die Zählung der Stimmen bis in die frühen Morgenstunden weiterging. Staatliche Wahlbeamte sagte als Reaktion auf das Video, es ist nichts Ungewöhnliches mit den Wahlurnen und beim Prozess der Stimmenauszählung in Fulton County aufgetreten.

In Bezug auf Wisconsin sagte Miller: „Artikel II der Verfassung macht es sehr klar, dass die staatlichen Regierungen, und nur die staatlichen Regierungen stellen die Wahlsysteme für jeden Staat auf, die Codes und die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden“.

Und weiter: „Und was wir hier haben, sind über 20.000 Briefwahlstimmen, die abgegeben wurden, ohne einen Antrag in den Akten. Die Gesetze besagen in Wisconsin sehr eindeutig und sehr genau, dass man einen Antrag in den Akten haben muss“.

(Mit Material von The Epoch Times USA/sza)