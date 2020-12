Trump unterzeichnet den Übergangshaushalt und neues Mega-Hilfsprogramm gegen die Corona-Krise

US-Präsident Donald Trump hat das neue gigantische Hilfsprogramm gegen die Corona-Krise abgezeichnet – allerdings nicht ohne Änderungen. Die "verschwenderischen" Elemente müssen aus dem Entwurf entfernt werden, erklärte Trump.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Sonntagabend (27. Dezember) das 2,3 Billionen US-Dollar schwere Hilfsprogramm gegen die Corona-Krise und den Übergangshaushalt, nachdem er eine Einigung mit dem US-Kongress über Sonderzahlungen an die Bürger, Abschnitt 230 und Wählerbetrug erzielt hatte, teilte das Weiße Haus mit.

Er unterzeichne das neue Gesetz zur Bekämpfung der Corona-Krise, damit Sonderhilfen für Arbeitslose erneuert, Zwangsräumungen gestoppt, Hilfen für Mieter geleistet und zusätzliche Kredite für Unternehmen bereitgestellt würden, die Beschäftigten von Fluggesellschaften zur Arbeit zurückkehren könnten und „wesentlich mehr Geld“ für die Verteilung von Impfstoffen fließe, erklärte Trump.

Trumps Unterzeichnung des Gesetzes, das ein 900-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für COVID-19 enthält, bedeutet, dass ein teilweiser Shutdown der Regierung nun abgewendet ist, während die finanzielle Hilfe für die Amerikaner bereitgestellt wird.

„Als Präsident der Vereinigten Staaten ist es meine Verantwortung, die Menschen in unserem Land vor der wirtschaftlichen Verwüstung und Not zu schützen, die durch den China-Virus verursacht wurde“, erklärte Trump.

Er fügte hinzu, dass „mehr Geld kommen wird“ und schwor, seinen Kampf für das amerikanische Volk „niemals aufzugeben“.

Hilfspaket nur mit Änderungen: „Verschwenderische Elemente“ müssen entfernt werden

„Ich werde das COVID-Paket mit einer starken Botschaft unterzeichnen, die dem Kongress klar macht, dass verschwenderische Elemente entfernt werden müssen. Ich werde dem Kongress eine redigierte Version zurücksenden, Punkt für Punkt, begleitet von der formellen Aufhebungsanforderung an den Kongress, die darauf besteht, dass diese Mittel aus dem Gesetzentwurf entfernt werden“, so der Präsident.

Trump erklärte außerdem, dass das Repräsentantenhaus am Montag über die Erhöhung der Direktzahlungen auf 2.000 US-Dollar pro Person und 5.200 US-Dollar für eine vierköpfige Familie abstimmen wird, und dass der Senat ebenfalls den Prozess für eine Abstimmung einleiten wird.

Zuvor hatte Trump das in monatelangen Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten ausgehandelte und dann am vergangenen Montag vom Kongress verabschiedete Hilfspaket als „Schande“ bezeichnet. Seinen zeitweiligen Widerstand begründete Trump vor allem damit, dass die vorgesehenen Sonderzahlungen in Form von Schecks an die Bürger „lächerlich“ niedrig seien. Besonders stark von der Krise betroffene Bürger sollen Schecks von jeweils bis zu 600 US-Dollar bekommen. Trump verlangte 2.000-Dollar-Schecks.

Das Hilfsprogramm ergänzt die früheren Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie. Das frühere Konjunkturprogramm vom März war mit einem Umfang von 2,2 Billionen Dollar das größte der US-Geschichte. Die Finanzmittel wurden dann bereits im April aufgestockt. (afp/sza)